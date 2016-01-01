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محافظات

وكيل التعليم بدمياط: الإهمال وعدم الانضباط نوع من أنواع الفساد.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:50 م
أحمد سويلم وكيل وزارة
أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم
زينب الزغبي
عقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الفساد بدمياط، الاجتماع العاشر للجنة بحضور عوض محمد عوض رئيس مجلس أمناء المحافظة وخالد خلف وكيل المديرية وصلاح غانم منسق اللجنة وأحمد السؤالي مدير إدارة التوجيه المالي والإداري وسمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديري عموم الإدارات التعليمية.

جاء ذلك في إطار تعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفعيل لجان مكافحة الفساد محاربته داخل المؤسسات التعليمية، وتوجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالقضاء علي جميع أشكال وأنواع الفساد الإداري والأخلاقي.

شمل الاجتماع تقديم عدة مقترحات لكيفية التصدى لأشكال الفساد الإداري والمالي بأشكاله ومايترتب عليه من أعمال شأنها إهدار المال العام.

وأكد "سويلم" أن اللجنة سوف تتصدى بقوة لجميع أشكال الفساد بالمديرية والإدارات التعليمية وصولا إلى تحقيق مبدأ المساواة بين جميع العاملين والحفاظ على المال العام.

وشدد "سويلم" علي إنضباط العاملين ومواجهة كل أشكال التسيب والإهمال بمنتهى الحزم باعتبار أن الإهمال وعدم الانضباط والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي يمثل نوعا من أنواع الفساد الإداري والأخلاقي.

وأصدر "وكيل الوزارة" تعليماته لمديري الإدارات التعليمية بإصدار تكليفات للتوجيه المالي والإداري بمراجعة الأعمال المالية للمدارس والتأكيد من توريد كافة المتحصلات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفة أو تقاعس في التحصيل أو التوريد. كما نبه وكيل الوزارة علي جميع الحضور بضرورة إستقبال جميع الشكاوى والإقتراحات والعمل على حلها بسرعة وضرورة مقابلة المواطنين بحسن إستقبال.
وكيل التعليم بدمياط: الإهمال وعدم الانضباط نوع من أنواع الفساد.. صور
وكيل التعليم بدمياط: الإهمال وعدم الانضباط نوع من أنواع الفساد.. صور
وكيل التعليم بدمياط: الإهمال وعدم الانضباط نوع من أنواع الفساد.. صور

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