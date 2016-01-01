التضامن تنظم معسكرا ترفيهيا للأطفال بلا مأوى في الإسكندرية.. صور

نظمت مدير التضامن الاجتماعي بالإسكندرية معسكر ترفيهي لأبناء مجمع الدفاع الإجتماعي والتابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي في إطار بث روح الانتماء والإصلاح في نفوس الأبناء ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقتهم الإيجابية في العمل المنتج.



تم تنظيم المعسكر بالتنسيق مع البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى _ وزارة التضامن الأجتماعي ضمن خطة البرنامج للتسويق والدمج المجتمعي، حيث تهدف استراتيجية البرنامج للدمج بين الأطفال والمجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والفنية وايضًا معسكر الكشافة ، والذي أشرف عليه فريق متطوع من الكشافة لتعليم أبناء أطفال بلا مأوى جاء المعسكر تحت إشراف إدارة الدفاع والفريق المحلي لأطفال بلا مأوى.



وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 10 محافظات هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال (القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا) وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

