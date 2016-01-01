ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

التضامن تنظم معسكرا ترفيهيا للأطفال بلا مأوى في الإسكندرية.. صور

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:51 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نظمت مدير التضامن الاجتماعي بالإسكندرية معسكر ترفيهي لأبناء مجمع الدفاع الإجتماعي والتابعة للبرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي في إطار بث روح الانتماء والإصلاح في نفوس الأبناء ودمجهم في المجتمع واستغلال طاقتهم الإيجابية في العمل المنتج.

تم تنظيم المعسكر بالتنسيق مع البرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوى _ وزارة التضامن الأجتماعي ضمن خطة البرنامج للتسويق والدمج المجتمعي، حيث تهدف استراتيجية البرنامج للدمج بين الأطفال والمجتمع من خلال الأنشطة الرياضية والفنية وايضًا معسكر الكشافة ، والذي أشرف عليه فريق متطوع من الكشافة لتعليم أبناء أطفال بلا مأوى جاء المعسكر تحت إشراف إدارة الدفاع والفريق المحلي لأطفال بلا مأوى.

وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامج حماية الأطفال بلا مأوى في 10 محافظات هي الأكثر كثافة لتجمعات الأطفال (القاهرة ، الجيزة، القليوبية، الاسكندرية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، أسيوط، المنيا) وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

ترشيحاتنا

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

شاهد.. محمد صلاح يحرج طفلا طلب التصوير معه أكثر من مرة

وزير النقل يكشف سر تدهور السكة الحديد وتطورات قطار الحلم الكبير

وزارة الآثار: لجنة لمعاينة المضبوطات الأثرية في المنيا.. صور

مدرب ريال مدريد الجديد يفشل في معركته الأولى

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

قرار جمهوري بتولي شريف إسماعيل رئاسة 7 لجان

الصحة تحيل واقعة إهانة طبيبة للمرضى عبر الفيس بوك للتحقيق

انفوجراف.. 7 لاعبين من أصول عربية يقودون فرنسا وبلجيكا بالمونديال

موعد مباراة اليوم.. فرنسا وبلجيكا والقناة الناقلة في مونديال روسيا

هذه هي الحالة الصحية لأطفال الكهف بتايلاند

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟