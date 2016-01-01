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انهيار عقار في حدائق القبة دون خسائر بشرية.. ولجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:59 م
انهيار عقار
انهيار عقار
عبد العزيز جمال
  •  انهيار عقار في حدائق القبة دون خسائر بشرية
  •  تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار 
  •  تأثيث شقق للمتضررين من عقاري الساحل المنهارين


انهار عقار مكون من 5 طوابق فى حي حدائق القبة دون سقوط إصابات أو ضحايا.

وبالانتقال والفحص تبين أن سبب الانهيار حفر أساس خاص بإنشاء عقار مجاور للعقار المنهار، دون الالتزام بالقواعد الخاصة بالحفر.

من جانبه قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، إن انهيار العقار لم يسفر عن أي خسائر بشرية، حيث تم إخلاء السكان قبل الانهيار بعد.ملاحظة التصدعات والشروخ.

وأكد نائب المحافظ أنه جار فحص ترخيص الحفر بالأرض الملاصقة للعقار، إذ تبين أن هذه الأعمال سبب انهيار المبنى، مشيرا إلى أنه جار تدبير مقر مؤقت لإيواء 10 أسر لحين تخصيص وحدات سكنية لهم.

وأصدر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تعليماته بتوجيه مديرية التضامن الاجتماعى بالبدء فى اتخاذ الاجراءات المتبعة لتوفير ايواء عاجل للسكان ووسائل المعيشة ووجبات ساخنة لحين الانتهاء من تدبير وحدات سكنية للمتضررين.

وطلب المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار وتحديد أسبابه مع فحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من الانهيار، على ان يبدأ رفع المخلفات فور انتهاء النيابة العامة من معاينتها.

وثمن محافظ القاهرة استجابة عددا من الجمعيات الأهلية بتدبير عدد كبير من الأجهزة والأثاث ووسائل المعيشة لأصحاب الشقق التي وفرتها المحافظة لمتضرري عقاري الساحل المنهارين .

وأشار المحافظ إلى أن الجمعيات الأهلية تساهم بدور فعال في التنمية المجتمعية وتوفير ظروف معيشية أفضل للمواطنين الأولى بالرعاية ، كما تساعد في تحقيق التكافل الاجتماعى للمواطنين وتوفير الخدمات اللازمة والرعاية الضرورية لهم فى كافة المجالات بالمشاركة مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة .

وذكر محمد سيد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأنه تم تأثيث الشقق الثمانية التي وفرتها المحافظة لمتضرري عقاري الساحل المنهارين بأسرة وفرش ومطبخ وسجاد وأجهزة كهربائية عبارة عن بوتاجاز وثلاجة وغسالة لكل أسرة .

وأضاف محمد سيد أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب محافظ القاهرة وتمت بالتعاون بين المديرية والاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية .
انهيار عقار في حدائق القبة دون خسائر بشرية.. ولجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار
انهيار عقار في حدائق القبة دون خسائر بشرية.. ولجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة للمنزل المنهار

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