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محافظات

وزيرة البيئة: جهاز شئون البيئة نموذج مصغر في مجالات الإدارية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:46 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
أحمد على
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء أن قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة يعد أحد أهم القطاعات بالجهاز والتي تحظى باهتمام جميع القيادات بالوزارة مشيرة الى أن الأفرع الإقليمية تعد نموذجا مصغرا للجهاز حيث تقوم بكل اختصاصاته في المحافظات التي تقع تحت مظلتها، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتطوير الأفرع الإقليمية من خلال تعديل الهياكل التنظيمية التي تناسب الأعمال المنوطة بها، واختيار القيادات المناسبة، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في المجالات البيئية والإدارية والمعلوماتية.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالغربية وذلك لتفقد سير العمل وبحث سبل تطويره والتعرف عن كثب على مشاكل العاملين ومطالبهم وإزالة المعوقات الى جانب حشد القوى البشرية من أبناء الوزارة خلال فترة مواجهة نوبات تلوث الهواء لهذا الموسم بالتعاون مع مديريات المحافظة حيث شارك فى اللقاء ممثلين عن الأفرع الإقليمية بالشرقية والدقهلية والبحيرة وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات سيتم عقدها مع العاملين بالأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة .

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال لقائها بالعاملين على التعامل مع كل ملفات الوزارة بشفافية خاصة المشكلات التي تهم العاملين بالوزارة وجهازها التنفيذى لإيجاد الحلول المناسبة مؤكدة حرصها على تذليل كافة العقبات التي يواجهها العاملون بالوزارة تحقيقا لاستقرار العاملين ورفع مستوى الأداء فى العمل والمضي قدمًا فى تطويره والارتقاء بمنظومة الجهاز وتقديم أفضل خدمة بما يرقى مع طموحات المواطن المصري وتنعكس على حياته انطلاقا من المسئولية التى تقع على عاتق الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق ".

كما بحثت الوزيرة خلال اللقاء مشاكل العاملين من النواحي المالية، والنظر في منظومات الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها النقابة للعاملين بالوزارة وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، والعمل على قيام الإدارات المختصة بتقديم الدعم اللوجستي والأجهزة المعملية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتطوير خطط الفروع بما يتماشي مع أهداف وتوجهات الدولة وكذلك اهتمامات الوزارة
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بشكل مستمر لكل قطاعات الجهاز وإداراته وفروعه ومحمياته للتعرف عن قرب عن كل ما يواجه العاملين بتلك القطاعات.

واستمعت الوزيرة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل أفرع الجهاز حيث أعرب العاملون عن تفاؤلهم فى أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والانجازات.

واختتمت وزيرة البيئة زيارتها بتفقد بعض أعمال التطوير بالفرع والتي تم تنفيذها بالجهود الذاتية من العاملين ومنها زراعة الاسطح وبعض النماذج لتدوير المخلفات.

وفى نهاية اللقاء منحت الوزيرة شهادات تقدير لعدد من العاملين بالفروع تقديرا لمجهوداتهم.
وزيرة البيئة: جهاز شئون البيئة نموذج مصغر في مجالات الإدارية
وزيرة البيئة: جهاز شئون البيئة نموذج مصغر في مجالات الإدارية

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