مروة سعيد تكتب: زمن الحب (2/3)

ينهي رامي دراسته الجامعية في الوقت الذي تنهي فيه سنتها الدراسية الثانية في كلية الإعلام، يبلغها برغبته في التقدم لخطبتها فترحب بذلك، يقابل أهلها الذين يرفضونه لظروفه المتعثرة ولا تشفع له أحلامه التي قدمها لهم، تبكي، تهدد بالانتحار، يقابل والديها ذلك بقسوة، يمنعاها من مقابلة رامي الذي تتحطم أحلامه واحدا بعد الآخر.



يبحث رامي عن فرصة عمل مناسبة فلا يجد، فقط المطعم الذي كان يعمل فيه منذ أن كان طالبا هو الذي يستقبله، تتقلص الامال بمرور الوقت، ويصبح رامي أسيرا لوجه فتاته التي لم تعد تستطيع مقابلته.



كانت تعاني من رقابة والديها خلال هذه الفترة، شعرت بالضيق تحت هذا الحصار، واشتاقت لرؤية رامي، وانتظرت حتى بداية سنتها الدراسية الجديدة حتى تستطيع محادثته.



اختلف رامي كثيرا هذه المرة، كانت تعتقد أنه سيكون متلهفا لمقابلتها، ورغم كون رامي كذلك، فقد كان عاجزا عن التعبير عما يريد، لأنه كان قد عرف طبيعة الحياة القاسية التي اختبرها في الفترة السابقة. كانت المقابلة فاترة لا تليق بفترة الانتظار التي عاشها الحبيبان، طلب منها رامي أن يتركا بعض، رأت هذا على أنه تخلي عن الحلم، ورأي رامي في ذلك أنه معايشة للواقع.



استاءت جدا من استسلامه بهذه السرعة، تركته ورحلت غاضبة، وصفته بالمهزوم، تقبل رامي كل ما قالته وقال بعد رحيلها "ستفهمني عندما ترى الوجه الحقيقي للحياة"، طرق رامي أبواب السفر للعمل بالخارج، وفعلا في غضون أسابيع رحل، وبينما هي تفكر فيه كان رامي يحاول تحقيق أي جزء من حلمه.



كانت حالتها هذه الأيام صورة حية من أغنية "عايش ومش عايش" لعمرو دياب، حاولت التواصل مع رامي فلم تستطع، بحثت عنه حتى عرفت بسفره وحزنت كثيرا لأن حتى لم يكلف نفسه عناء إخبارها، لذا قررت أن تطوي صفحة رامي للأبد.