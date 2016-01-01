وفاة الصحفي عيد حسن عن عمر يناهز 55 عاما



واختتمت اللجنة بيانها: "جزاه الله عما قدمه للجميع من خير، وأسكنه الله فسيج جناته، وأدخله الجنة بسلام، مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا".

توفى فجر اليوم الثلاثاء الصحفي عيد حسن، نائب رئيس تحرير "فيتو"، عن عمر يناهز 55 عاما، إثر أزمة صحية ألمت به، أثناء تأديته عمله بوزارة التموين قبل يومين، والتى دخل على إثرها المستشفى.تخرج عيد في كلية الآداب "شعبة الصحافة" بجامعة الزقازيق، وعمل بالعديد من الصحف الإقليمية، والمحلية والعربية والأجنبية، والمصرية، وفي مقدمتها جريدة "الأحرار"، لسان حال حزب الأحرار، وأولى الصحف الحزبية، واستقر به المطاف في جريدة "فيتو"، وتولى مسئولية الملف التمويني.كان، رحمه الله، صاحب العديد من التحقيقات الخطيرة و الانفرادات الصحفية، من بينها الكشف عن صفقات القمح الفاسد المستوردة.كما كان أيضًا صاحب عدد من الأفكار القوية، من أهمها الاحتفال بيوم اليتيم في الأول من أبريل كل عام.وهو أب لولدين هما: أحمد، خريج كلية الإعلام، ويعمل مصورًا صحفيًّا، وحسام الطالب بكلية التجارة.وقد نعته لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وقالت فى بيان لها اليوم، أن "حسن" تميز ، وعبر تاريخه الصحفى الذى يمتد إلى نحو ربع قرن من الزمان، بدماثة الخلق، والأداء المهنى، المتميز، سواء فى جريدة "الأحرار" التى بدأ بها مسيرته الصحفية، أو جريدة "فيتو" التى أنهى بها مشواره، وكان مثالا للصحفى المحب لمهنته وزملائه ووطنه.