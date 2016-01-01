د. ياسر نور الدين يكتب : ‎الجانب الآخر من النهر

هناك دائمًا أملًا في الأُفق ومستقبلًا أرحب لابد وأن تسعي إليه، تخطو نحوه بخطواتِ ليست متكاسلة أو مهزوزة، بل واثقة وثابتة لا يعنيكَ إخفاقك مرة أو حتي مرات كل هذه العثرات ما هي إلا خبرات لابد منها حتي إذا ما وصلت للمجد، نظرت حولك نظرة الفخور بما حقق، والباسم لما مضي من عقباتِ وإحباطات كادت أن تنال منه لكنه تجَلد وصبر، ولَم يتخازل بل أشتغل علي نفسه وأجتهد، لم تُقفه همزات ولا لمزات المشككين ولم تقض عليه ضحكات وشماتة الحاقدين الفاشلين.



_ لا تنتهي الحياة بسقوطك مرتين أو ثلاثه ولا أكثر من ذلك ولا أقل، فالحياة خُلقت للكفاح والعمل والمُثابره ولَم تُخلْق للكسلِ وإلقاء اللوم علي هذا أو ذاك، وعلي هذا فإني أري أنَ مُشكله بعض شبابنا اليوم تتلخص في اللوم علي الظروف والأسرة والحكومة في أنهم لم يصلوا إلي ما يطمحون إليه وهنا لا أعفي الأسرة ولا الحكومة من المسؤولية بل أُأكد أن َ عليهما واجبات جسيمة من حيثُ الرعاية وتقديم الدعم بل وتقديم فُرص العمل إن جاز التعبير للشباب وأعني في ذلك ( الحكومة ) لكن وماذا لو كانت قدراتهما غير كافية ؟! ماذا لو كانت الحكومة عندها من الأعباء ما يكفيها ولا يجعلها تنظر بعين الرضا إلي المواطن؟! وما ذنب أسره لا تملكُ إلا القليل لتقدمه لأبنائها هل يلعن الشاب حظه؟! ويندبُه ندبًا لا أول له ولا آخر ؟!



_ الإجابه لاااااا فإن كل الناجحين والنبهين لم تكن حياتهم رغدًا من العيش ولم يولدوا وفِي فمهم ملعقة من ذهب ولَم يصلوا إلي ما وصلوا إليه علي طبقِ من فِضه بل أزعم أنهم كانوا يوصلون فيه الليل بالنهار، وبطموحِ لم ينال منهم فيه كائنِ مَن كان ، وبتجاهُلِ تام لكُلِ ما يُحبط من عزيمتهم ويُسفه من جَدهم وعملهم.



_وإذا كان هذا هو مثالنا علي الفرد الذي يُعتبر هو لبِنَة المجتمع ( المصري ) علي وجه الخصوص فإن مصر بأسرها لابد وأن تفيق من ثُباتها وأن يُؤْمِن كل مصري بإمكاناته وأن يُبدع ويُطور ولا يركن لعملِ حكومي وإن كان يعمل بالعمل الحكومي فعليه أن يتقي الله ثم ضميره وأن يُخلص العمل ويعلم أنَ تقصيره لن يضر فردًا أو فردين بل يضر بمجتمعِ وأجيالِ قادمة، إن الثقة التي يصحبها العمل والإتقان والأبتكار لهم السبيلُ للخلاص من براثنِ أن نظل دوله ناميه لا تملك قوتها ، تعيشُ علي أمجاد الماضي إنه لعارُ علينا جميعًا ألا ننطلق إنطلاقًا لافتًا في كل المجالات خصوصًا بعد ثورتين عظيمتين ، وأن لا ننالُ منهما سوي سطرين في كتاب التاريخ عنهما ، إن العمل والجد والصدق وإعلاءِ قيمة الوطن لهم سفينتنا لبلوغ الجانب الآخر من النهر فهل نحن فاعلون؟! .



_ إنَ فكرة الانتصار علي كُل إحباطاتك ومُعوقاتِ حياتك قد تكون أسهل مما تتخيل إذا ما اتخذت قرارًا بذلك وألتزمت به وعملت له وكان بين عينيك حافزًا وقد يكون أصعب مما تتخيل إذا ما انتقصت من قدراتك وأصابك لعنه الكسل وفقدت إيمانك بذاتك، فالأمر متروك لك وقناعاتك ، وبين يديك ، وأعلم أن الناجح يسير في ركابه الناس أما الفاشل تهرب منه وتبعد عنه ، فأنظر إلي أي مكانهِ تُريدُ أن تكون وفِي أي وضع ستقرر أن تضع نفسك.