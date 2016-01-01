عبدالعزيز صبره يكتب: عم يفسدون؟



ومن الواضح لكل ذي عقل أنه مبدأ وتوجه دولة ورئيس، فمن المؤكد والبين أنها توجيهات وتوجهات وأوامر وإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يعني أن الأمر آكبر من مجرد حملة أو ضربة للفساد

فالاستمرارية والجدية ونوعية القضايا المضبوطة ونوعية المتلبسين تؤكد انها إرادة دولة لم تجد من يحنو عليها ولا يرحمها من الفساد.



وبقى أن نقول إنه ومن واقع معلومات خاصة أن هؤلاء الفاسدون في سجونهم يعاملون المعاملة التي تليق بهم، وأن التحقيقات تسير بكل حسم قضائي طبيعي ولا تهاون ولا محاباة ، ومن المؤكد آن ذلك يصل لمافيا وأزرع الفساد في كل مصر.



ولكن، ورغم كل هذا، لماذا ماذالوا يفسدون، ألا يتعظون، هذه ظاهرة غريبة وعجيبة، وأتوقع أنه مع استمرار الحرب على الفساد الذي يعاند في حربه الأخيرة آنه سينهزم فجأة وسوف يتعظون ويهزم الجمع مرة واحدة في لحظة ما ...أراها قريبة ...وربما نحتاج لمزيد من التعمق والتدبر لنصل لجواب كافي، عم يفسدون؟.

شئ غريب وعجيب، في كل يوم يسقط فاسد أو فاسدان، أو فاسدون، يسقط ويسقطان ويسقطون بالصوت والصورة، متلبسون بجرائم الخسة البشرية والندالة والخيانة الوطنية، تلاحقهم لعنات المحتاجين والفقراء والمساكين، ورغم ذلك لا ينتهون!على حد علمي ومعلوماتي أن هؤلاء الساقطون من الوطن، لا يجدون من يحنو عليهم، وربما ولأول مرة، هناك من يقسو عليهم القسوة الواجبة، فلا تراخي في التحريات ولا إهمال في الأدلة ولا تغافل في المراقبة، التسجيلات كاملة ومؤكدة، والأدلة واضحة وسليمة، والضبط يتم في واقعة التلبس الكامل، هكذا هي قضايا وجهود هيئة الرقابة الإدارية، تحية وطنية لرجالها.