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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: على وزارة الزراعة توفير أمصال مكافحة الجلد العقدي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:00 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين أن مرض "الجلد العقدي" الذي يصيب الماشية منتشر في أكثر من 8 محافظات ولكن حالات الإصابة الكبيرة تكمن في 3 محافظات وهي "الجيزة والفيوم والمنوفية".

وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن على وزارة الزراعة أن توفر الأمصال اللازمة للعلاج وأن يكون هناك تعاون مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات وأن يتواجد الأطباء البيطريين خلال تلك الفترة بالمحافظات المصابة حتى لا ينتشر المرض بمحافظات اكبر.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن هذا المرض منتشر منذ فترة كبيرة لذا كان على وزارة الزراعة التحرك خلال تلك الفترة وعدم التحرك متأخرا حتى كان لا يتفاقم المرض.

يذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت ومعها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمرور على المحافظات الثلاث التي ظهر فيها إصابات بمرض الجلد العقدي، وذلك بتكليف من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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