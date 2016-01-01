ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

دعم الصحفيين الفلسطينية تطالب بدعم الإعلام بالمحافل الدولية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:04 م
صدى البلد
حمادة خطاب
استنكرت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينية بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حظر قناة "القدس" الفضائية من العمل، ومنع العمل معها في مدينة القدس وداخل الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين من قبل الصحافيين والشركات الإعلامية بزعم أنها تحرض على "الإرهاب".

وأكدت لجنة دعم الصحفيين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال يسعى لتقويض الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من خلال منع التغطية وملاحقة الصحفيين واعتقالاهم وإطلاق النار عليهم ومنعهم من الحركة بحرية عبر المعابر".

وأكدت اللجنة أنها رصدت ارتفاعا كبيرا في التعدي على الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال لاسيما في قطاع غزة، مشيرة لإصابة نحو 180 صحفيا بجراح متفاوتة واستشهاد اثنين من الزملاء الصحفيين هما الصحفي ياسر مرتجى والصحفي أحمد أبو حسين برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي.

واعتبرت أن الإجراء بحق فضائية القدس "إمعان من الاحتلال في الاعتداء على كل صوت فلسطيني، ومحاولة جديدة بائسة لطمس الحقيقة والتعمية على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل"، مضيفة أن ذلك "يشكل مسًا وخرقًا فاضحًا لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ويتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ويستدعي من كل المؤسسات الإعلامية في العالم العربي والاسلامي دعم الاعلام الفلسطيني في كل المحافل والهيئات العربية والدولية من أجل الاستمرار في عمله" .

وطالبت اللجنة من المؤسسات الصحفية بتقديم كل الدعم للعاملين في قناة القدس من أجل الاستمرار في رسالتهم الاعلامية رغم إجراءات الاحتلال العقابية، مشيدة بالدور المهني والاعلامي لفضائية القدس مما أزعج المنظومة الأمنية للاحتلال التي تمارس الإرهاب والقتل بحق الأطفال والنساء والصحفيين والمدنيين في مسيرات العودة الكبرى .

وأكدت أن هذا الاجراء لن يمنع الاعلام الفلسطيني وفضائية القدس من الاستمرار في رسالتها الاعلامية بل سيعطيها دافعا أكبر للاستمرار للعمل بكل مهنية لنقل معاناة الشعب الفلسطيني .

ترشيحاتنا

مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

الصحة تحيل واقعة إهانة طبيبة للمرضى عبر الفيس بوك للتحقيق

مدرب ريال مدريد الجديد يفشل في معركته الأولى

هذه هي الحالة الصحية لأطفال الكهف بتايلاند

برشلونة يجد أفضل بديل لـ باولينيو

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

أزمة مدوية فى كرواتيا قبل مواجهة إنجلترا بمونديال روسيا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

الناتو: صواريخ إيران تستطيع الوصول لأوروبا

موعد مباراة اليوم.. فرنسا وبلجيكا والقناة الناقلة في مونديال روسيا

العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟