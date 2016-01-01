دعم الصحفيين الفلسطينية تطالب بدعم الإعلام بالمحافل الدولية

استنكرت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينية بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على حظر قناة "القدس" الفضائية من العمل، ومنع العمل معها في مدينة القدس وداخل الأراضي المحتلة عام ثمانية وأربعين من قبل الصحافيين والشركات الإعلامية بزعم أنها تحرض على "الإرهاب".



وأكدت لجنة دعم الصحفيين في بيان، اليوم الثلاثاء، أن "الاحتلال يسعى لتقويض الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من خلال منع التغطية وملاحقة الصحفيين واعتقالاهم وإطلاق النار عليهم ومنعهم من الحركة بحرية عبر المعابر".



وأكدت اللجنة أنها رصدت ارتفاعا كبيرا في التعدي على الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية من قبل الاحتلال لاسيما في قطاع غزة، مشيرة لإصابة نحو 180 صحفيا بجراح متفاوتة واستشهاد اثنين من الزملاء الصحفيين هما الصحفي ياسر مرتجى والصحفي أحمد أبو حسين برصاص الاحتلال منذ بدء مسيرات العودة في الثلاثين من مارس الماضي.



واعتبرت أن الإجراء بحق فضائية القدس "إمعان من الاحتلال في الاعتداء على كل صوت فلسطيني، ومحاولة جديدة بائسة لطمس الحقيقة والتعمية على جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني العزل"، مضيفة أن ذلك "يشكل مسًا وخرقًا فاضحًا لحرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، ويتعارض مع كل القوانين والمواثيق الدولية ويستدعي من كل المؤسسات الإعلامية في العالم العربي والاسلامي دعم الاعلام الفلسطيني في كل المحافل والهيئات العربية والدولية من أجل الاستمرار في عمله" .



وطالبت اللجنة من المؤسسات الصحفية بتقديم كل الدعم للعاملين في قناة القدس من أجل الاستمرار في رسالتهم الاعلامية رغم إجراءات الاحتلال العقابية، مشيدة بالدور المهني والاعلامي لفضائية القدس مما أزعج المنظومة الأمنية للاحتلال التي تمارس الإرهاب والقتل بحق الأطفال والنساء والصحفيين والمدنيين في مسيرات العودة الكبرى .



وأكدت أن هذا الاجراء لن يمنع الاعلام الفلسطيني وفضائية القدس من الاستمرار في رسالتها الاعلامية بل سيعطيها دافعا أكبر للاستمرار للعمل بكل مهنية لنقل معاناة الشعب الفلسطيني .