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منوعات

أطفال كهف تايلاند لن يحضروا نهائي كأس العالم رغم إنقاذهم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:53 م
صدى البلد
محمد البرمي
عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن “الفرحة الكبيرة” لإنقاذ شباب الفريق التايلاندي الـ12 ومدربهم الذين كانوا محتجزين في كهف شمال البلاد، وكذلك عن “الامتنان الكبير” لكل من ساهم بما يستطيع لإخراجهم سالمين.

وقال الاتحاد الدولي في بيان رسمي نشره موقع الفيفا: «الفيفا يعبر عن فرحته الكبيرة بخبر إنقاذ شباب الفريق التايلاندي الـ12 ومدربهم. كما نريد أن نعبر عن الامتنان الكبير لكل الأشخاص الذين ساهموا في عملية الإنقاذ، التي شهدت للأسف فقدان أحد الغواصين. تعازينا لعائلته».

كان رئيس الفيفا جاني إنفانتينو قد أرسل دعوة لهؤلاء الفتية الذين تتراوح أعمارهم 11-16 عاما، عن طريق الاتحاد التايلاندي، كي يحضروا مباراة نهائي مونديال روسيا 2018 يوم 15 من الشهر الجاري في موسكو، إلا أن الأطباء نصحوا بعدم سفر الشباب الذين أنقذوا، وفقا لما صرحت به مصادر من الاتحاد الدولي لوكالة (إفي).

وقال أحد الناطقين باسم الفيفا إن «اتحاد الكرة التايلاندي أبلغنا أنه لأسباب طبية لن يتمكن الفتية من السفر إلى موسكو لحضور نهائي كأس العالم. أولوية الفيفا دائما هي صحة كل المشاركين في الفعاليات، وسنسعى لإيجاد فرصة جديدة لدعوة الفتية لأحد فعاليات الفيفا».

وأضاف «كما يمكننا أن نؤكد تحديد موعد للاجتماع مع اتحاد الكرة التايلاندي في موسكو على هامش نهائي المونديال».

يذكر أن فرق الإنقاذ تمكنت في وقت سابق اليوم من إنقاذ آخر أربعة أطفال والمدرب الذين ظلوا عالقين لأكثر من أسبوعين في أحد الكهوف شمال البلاد بعد أن غمرته مياه أمطار عاصفة مفاجئة وسدت مخرجه، حيث بدأت عمليات الإنقاذ أمس الأول وشهدت إنقاذ أربعة فتية الأحد ومثلهم الاثنين، قبل أن تتم العملية الثلاثاء.

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