القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو

تنبأ القط «أخيل»، عراف كأس العالم بفوز المنتخب البلجيكي على نظيره الفرنسي في المباراة التي تجمع بينهما في نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018.



ويظهر القط أخيل في الفيديو الذي عرضته قناة " روسيا اليوم"، وهو يتناول الطعام من وعاء العلم البلجيكي كدليل على توقعه بفوز منتخب بلجيكا على منتخب فرنسا في المونديال.



وتجمع مباراة فاصلة كلا من المنتخب البلجيكي ونظيره الفرنسي، مساء اليوم، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، ضمن مباريات نصف نهائي كأس العالم روسيا 2018.





