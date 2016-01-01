تونس تبحث الإجراءات الكفيلة للتصدي لكل ما من شأنه المساس بالبلاد

استعرض مجلس الأمن القومي التونسي اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، بحضور رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، عرضا قدّمه آمر الحرس الوطني حول "حيثيات العمليّة الجبانة بعين سلطان ودلالتها".



وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية ، أنه تمّ التداول حول "التدابير والإجراءات الكفيلة بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بالوطن، ودعم القدرات اللوجستية والعملياتية للقوات الأمنية والعسكرية"، مع التأكيد على "مزيد من تحسين ظروف عمل القوات الحاملة للسلاح والرعاية الكاملة لعائلاتهم".



يذكر أن المدير العام للأمن الوطني وآمر الحرس الوطني، شاركا في اجتماع مجلس الأمن القومي، بصفة استثنائية، وبدعوة من رئيس الجمهورية الذي أكّد خلال كلمته أمس الإثنين لدى زيارته مصابي عملية عين سلطان الإرهابية بالمستشفى العسكري بالعاصمة، أنه دعا إلى انعقاد المجلس، "للإستماع إلى آمر الحرس الوطني وشهود عيان وفنيين، للاطلاع على الصورة الكاملة والحقيقية لتلك الحادثة".



وكانت مجموعة إرهابية استهدفت الأحد الماضي دورية أمنية للحرس الوطني، بمنطقة عين سلطان بولاية جندوبة، المتاخمة للحدود الجزائرية مما أسفر عن استشهاد ستة من أفراد هذه الدورية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح مختلفة.