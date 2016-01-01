حاتم العراقي يجدد تعاونه مع الملحن علي بدر

يتواجد الفنان حاتم العراقي "عندليب الأغنية العراقية" هذه الأيام في الاستوديوهات الصوتية ما بين دبي وعمّان في الأردن، لتسجيل وتنفيذ مجموعة جديدة من أعماله الغنائية التي يطرحها الفترة المقبلة على شكل أغنيات منفردة أو ميني ألبوم، حيث إنتهى مؤخرًا من وضع صوته على أغنيتين جديدتين يجدد تعاونه بهما مع الملحن العراقي علي بدر، صاحب لحن أغنية "يا طير يا مسافر له" أشهر أغاني حاتم العراقي.



تحمل الأغنية الأولى عنوان "اويلي منك" من كلمات الشاعر ضياء الميالي، وتوزيع حسام الدين، بينما حملت الأغنية الثانية عنوان "اول غرامي" كلمات الشاعر يوسف السوداني وتوزيع محب الراوي، وقد وضع صوته عليهما خلال تواجده في عمّان بالأردن.



وأوضح حاتم العراقي أنه يدرس إن كان سيضع الأغنيتين في "الميني ألبوم" المقبل الذي يعمل على تجهيزه حاليًا متهاونًا به مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أو سيقوم باختيار إحداهما لطرحها بشكل منفرد "سينغل" خلال الفترة القليلة المقبلة.