جوتا كيرت: الأهلي رقم واحد في إفريقيا والشرق الأوسط

أبدى جوتا كيرت؛ الملحق الثقافي لسفارة تايلاند في القاهرة، سعادته الكبيرة بزيارته لمقر النادي الأهلي بالجزيرة ظهر اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله المهندس خالد مرتجي، ومهند مجدي؛ عضوا مجلس إدارة النادي ومحمد مرجان المدير التنفيذي.



وأكد كيرت أن الأهلي صاحب مكانة كبيرة والنادي رقم واحد في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما شجع السفارة التايلاندية على رغبتها بإدراج الأهلي للعبة المصارعة التايلاندية «المواي تاي» ضمن أنشطة النادي الرياضية.



وأوضح أن الأهلي صاحب شعبية كبيرة ولديه نجاحات متعددة في كافة اللعبات سواء على الصعيد المحلي أو القاري، وبالتالي فإن ممارسة المصارعة التايلاندية في الأهلي يعد دعما كبيرا وتأكيدا على نجاح التجربة في حال الموافقة عليها، مبديا سعادته بتعزيز التعاون بين السفارة التايلاندية والنادي بشكل عام.

