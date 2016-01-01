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كأس العالم

الخطيب يجتمع مع مجلس أمناء قناة الأهلي

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعًا مع مجلس أمناء قناة الأهلي الفضائية، وذلك لمناقشة التصوّر الأخير لتطوير القناة وخريطة البرامج الجديدة، لتقديم ما يليق بالأهلي ومكانته وجماهيره الغفيرة.

ويقوم خالد توحيد، الذي تولى رئاسة قناة النادي قبل أسابيع، بتقديم خطة متكاملة؛ سواء على المستوى التِقني أو المحتوى، واقتراحاته بشأن ضمّ بعض الكوادر التي ستكون إضافة حقيقية لقناة الأهلي.

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