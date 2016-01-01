ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

إنقاذ صبية من أطفال كهف تايلاند وسط فرحة جامحة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:03 م
انقاذ اطفال الكهف
انقاذ اطفال الكهف فى تايلاند
أ ش أ
احتفل التايلانديون بإطلاق أبواق سياراتهم وتصوير تسجيلات الفيديو في مدينة تشيانج راي بشمال تايلاند وخارجها اليوم الثلاثاء بعد إنقاذ جميع الصبية البالغ عددهم 12 ومدربهم لكرة القدم من كهف مليء بالمتاهات ظلوا محاصرين فيه لأكثر من أسبوعين.

وتمثل عملية إنقاذهم المؤثرة نهاية لمحنة استمرت أكثر من أسبوعين وبدأت عندما علق فريق "وايلد بورز" ومدربه داخل كهف تام لوانج المغمور بالمياه على الحدود مع ميانمار يوم 23 يونيو حزيران.

وعثر غواصان بريطانيان على الصبية ومدربهم يوم الاثنين لكن عملية البحث والإنقاذ قادتها بدرجة كبيرة وحدة خاصة من البحرية التايلاندية.

وقال راتشابول نجامجرابوان المسؤول في المكتب الإعلامي في إقليم تشيانج راي والذي بدا عليه التأثر الشديد "هذا حدث مهم في حياتي. حدث لن انساه".

وأضاف "مرت أوقات بكيت فيها... أنا سعيد، سعيد للغاية لرؤية هذا الحب المتبادل بين أفراد الشعب التايلاندي".

وكان التايلانديون قد تسمروا أمام شاشات التلفزيون والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر لمتابعة كل تفاصيل قصة إنقاذ الفتية مثل غيرهم في مختلف أرجاء العالم.

ولجأ التايلانديون إلى مواقع التواصل الاجتماعي اليوم للتعبير عن مشاعرهم باستخدام وسم (#هايو) على تويتر وهي صيحة يستخدمها افراد البحرية لدعم الروح المعنوية ووسم (#أبطال) ووسم (#شكرا) وغيرها.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا أمس الاثنين إنه سيقيم احتفالا لكل الذين شاركوا في جهود الإنقاذ متعددة الجنسيات.

وكتبت وحدة البحرية الخاصة على موقعها الرسمي بعد دقائق من استكمال عملية الإنقاذ "لا نعرف إن كانت هذه معجزة أم علم أم ماذا. جميع أفراد فريق وايلد بورز أصبحوا الآن خارج الكهف".

وقال فريق مانشستر يونايتد البريطاني لكرة القدم على حسابه على تويتر إنه يشعر بالارتياح لمعرفة أن الفريق أنقذ بكامله وقدم دعوة للفريق ومنقذيه لزيارة ستاد أولد ترافورد.

ترشيحاتنا

الصحة تحيل واقعة إهانة طبيبة للمرضى عبر الفيس بوك للتحقيق

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه إلى تشيلسي

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

شاهد.. لحظة تكريم السيسي لأبطال دورة ألعاب البحر المتوسط

شاهد.. طائرة قطرية تقلع من بانكوك براكب واحد فقط بسبب المقاطعة

وزير النقل: افتتاح 4 محطات مترو على الخط الثالث نهاية 2018

رسميا.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الدورى القطرى

الإسكان: القطار السريع من العين السخنة وحتى ٦ أكتوبر.. فيديو

صورة رئيس يوفنتوس تثير الجدل حول صفقة انتقال كرستيانو رونالدو

إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة ركاب بجنوب أفريقيا.. صور

انفوجراف.. 7 لاعبين من أصول عربية يقودون فرنسا وبلجيكا بالمونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟