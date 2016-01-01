جنوب أفريقيا: نستهدف القضاء على الفقر والجوع وخفض معدلات التضخم

قالت مبمو ميوفر مدير عام التخطيط والرصد والتقييم بجنوب أفريقيا، إن الدولة تهدف إلى تطوير خطط التنمية المحلية في إطار استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وذلك من خلال الدمج بين الأهداف الوطنية والتنمية المستدامة .



وأضافت خلال كلمتها بالدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية في أفريقيا، أن هناك سعيا دائما من جنوب السودان لتحسين وتجديد الأولويات في الميزانية العامة للدولة لتحقيق خطط التنمية المحلية، مؤكدا أن ذلك لن يحدث بتخصيص جزء كبير من الميزانية لصالح الأولويات، وإنما بجعل المخصصات تحقق الكفاءة للقطاعات والمشروعات التي خصصت من أجلها .



وأشارت إلى أن هدف خطط التنمية في جنوب أفريقيا القضاء على الفقر و الجوع و خفض معدلات التضخم ، لافتا إلى أن هذا يتوافق مع خطة التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة في 2015.



