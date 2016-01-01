علي جمعة يكشف عن مناهج فهم التراث

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن التراث له مناهج وهى: الحجية، والتوثيق، والفهم وقواعده، والتجريد، والقطعية والظنية، والإلحاق والاستدلال، نأخذ بها فهم العلوم وتطبيقها.



وأضاف جمعة، فى لقائه على فضائية "سى بى سى"، أننا أجرينا محاضرات لطلاب الجامعة الأمريكية فى النظريات السبع للأصول وقلنا لهم طبقوا هذه النظريات فى علومكم أمام أساتذتكم، فتعجب الأساتذة منهم وقالوا لهم "انتوا بتتكلموا فى الميثودولوجي .. انتوا جبتوا الكلام ده منين" منوها بأن هذه النظريات هى أم العلوم.



وأشار إلى أن هذا الأمر يفتح له آفاقا حينما ندرس بهذه الطريقة التى استفدناها من التراث وتطبيقها على العلوم الإنسانية والاجتماعية.