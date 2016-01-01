العربية للتصنيع تخترع 3 أجهزة لتوفير المياه.. فيديو

قال اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة توصلت لابتكار جهاز يعمل على توفير المياه، موضحا ان هناك ثلاثة أنواع لهذا الجهاز، هناك جهاز يوفر 50% وآخر يوفر 70% وثالث يوفر 80% .
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الذي يوفر 50% يكون سعره 3 جنيهات، والجهاز الثاني يكون بـ 25 جنيها، والثالث بـ 40 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الاجهزه هدفها توفير المياه، والعمل على مصلحة المواطنين.
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الجهاز الذي يوفر 50% يكون سعره 3 جنيهات، والجهاز الثاني يكون بـ 25 جنيها، والثالث بـ 40 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الاجهزه هدفها توفير المياه، والعمل على مصلحة المواطنين.