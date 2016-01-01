العربية للتصنيع: 3 جنيهات سعر جهاز ترشيد استخدام المياه.. فيديو

قال اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة توصلت لابتكار جهاز جديد يعمل على توفير المياه، وترشيد استخدامها، موضحا أنه تجرى محاولات لتخفيض سعر الجهاز حتى يتمكن الجميع من شرائه.



وأضاف عرفة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الاختراع من الممكن أن يصل سعره الى ثلاثة جنيهات.



وأشار إلى أن الجهاز خدمة للمجتمع، وأكد أن أى مصنع او هيئة تريد أن تصنع هذا المنتج فهو متاح ولا توجد مشكلة.



