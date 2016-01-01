ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

العربية للتصنيع: 3 جنيهات سعر جهاز ترشيد استخدام المياه.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:59 م
اللواء عصام عرفة،
اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع
البهى عمرو
قال اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة توصلت لابتكار جهاز جديد يعمل على توفير المياه، وترشيد استخدامها، موضحا أنه تجرى محاولات لتخفيض سعر الجهاز حتى يتمكن الجميع من شرائه.

وأضاف عرفة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذا الاختراع من الممكن أن يصل سعره الى ثلاثة جنيهات.

وأشار إلى أن الجهاز خدمة للمجتمع، وأكد أن أى مصنع او هيئة تريد أن تصنع هذا المنتج فهو متاح ولا توجد مشكلة.

ترشيحاتنا

أزمة مدوية فى كرواتيا قبل مواجهة إنجلترا بمونديال روسيا

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

قرار جمهوري بتولي شريف إسماعيل رئاسة 7 لجان

مرتضى منصور: طارق حامد والشناوي فى طريقهما إلى بيراميدز

بيريز يختار جوهرة برازيلية لخلافة كريستيانو رونالدو فى ريال مدريد

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

هذه هي الحالة الصحية لأطفال الكهف بتايلاند

انفوجراف.. 7 لاعبين من أصول عربية يقودون فرنسا وبلجيكا بالمونديال

التحريات: جثث المريوطية أعمارها بين عامين لـ 4 أعوام ولا آثار لذبح أو استئصال أعضاء ..صور

وزير النقل يكشف سر تدهور السكة الحديد وتطورات قطار الحلم الكبير

إصابة 20 شخصا في تحطم طائرة ركاب بجنوب أفريقيا.. صور

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟