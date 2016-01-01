اتحاد الفلاحين يكشف سبب انتشار مرض الجلد العقدي

أكد محمد فرج، رئيس إتحاد الفلاحين، أن المنوفية تعتبر من أكثر المحافظات التى بها إصابات بين المواشي بمرض الجلد العقدي، كاشفًا أن الرياح تساعد على انتشاره بين المحافظات.





وأضاف "فرج" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الخوف الأكبر يكمن فى مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي معًا، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون الدور الأكبر للهيئة العامة للخدمات البيطرية في توفير العلاج والأمصال المكافحة لهذه الأمراض.



