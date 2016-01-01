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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يكشف سبب انتشار مرض الجلد العقدي

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 02:01 ص
صدى البلد
محمود محسن
أكد محمد فرج، رئيس إتحاد الفلاحين، أن المنوفية تعتبر من أكثر المحافظات التى بها إصابات بين المواشي بمرض الجلد العقدي، كاشفًا أن الرياح تساعد على انتشاره بين المحافظات. 

وأضاف "فرج" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الخوف الأكبر يكمن فى مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي معًا، مشيرًا إلى أنه لا بد أن يكون الدور الأكبر للهيئة العامة للخدمات البيطرية في توفير العلاج والأمصال المكافحة لهذه الأمراض. 

وتابع رئيس اتحاد الفلاحين أنه أيضا يجب على مديريات الطب البيطري بالمحافظات المرور على المزارع والحقول للكشف عن المواشى ومتابعتها بصفة دورية.

يذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قامت ومعها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمرور على المحافظات الثلاث التي ظهر فيها إصابات بمرض الجلد العقدي، وذلك بتكليف من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

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