كارثة.. الكاتشب يهدد حياتك بالوفاة.. وطريقة طبيعية لتحضيره بالمنزل

يعتبر الكاتشب واحدا من أكثر الأطعمة التي تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير منا فى وجباتنا، فدائما ما يمنحنا مذاقا لذيذا وشهيا في الطعام، وهو ما يدفع معظمنا إلى وضعه في بجانب الطعام كمكون أساسي.



الكاتشب في المنزل أوفر:



وتجد الكثير من السيدات صعوبة في شراء الكاتشب بصورة يومية لأطفالهم نظرا لارتفاع تكلفته، وفي الوقت ذاته لا تعلم الكثير من السيدات طريقة تحضيره في المنزل حتي يكون بصورة آمنة وموفرة في الوقت نفسه، ونستعرض في السطور التالية طريقة تحضير الكاتشب في المنزل.



المكونات المطلوبة:



ملعقة كبيرة معجون الطماطم ٣ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة ملح ربع كوب ماء نصف كوب خل ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض ملعقة صغيره ثوم مهروس، أو مسحوق الثوم ملعقة صغيرة نشا ملعقة صغيرة دقيق

ملعقة كبيرة فلفل حار رشة فلفل اسود رشة كمون طريقة التحضير:

- يمكنك عزيزتى وضع المقادير كلها في وعاء وضعي الوعاء على النار.

- يجب وضع الوعاء على الناو ويترك لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة ومن ثم الغلق عليه بعد الغليان.

- اتركي المكونات حتي تبرد ومن ثم ضعيها في وعاء محكم الغلق ويمكنك حفظها فى الثلاجة واستخدامها وقتما تشائي.



زمن التحضير:



يستغرق زمن التحضير ما بين ٣٠ دقيقة إلى ٤٠ دقيقة.



تكلفة تحضير الكاتشب فى المنزل:

لا تتكلف ثمن تحضير الكاتشب أكثر من ٥ جنيهات فقط وذلك لشراء المطلبات.



ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد سيد مسعود استشارى التغذية العلاجية، إن تناول الكاتشب من الخارج يشكل خطورة بالغة على الأطفال نظرا لضعف مناعتهم، حيث قد يسبب فى الإصابة بحساسية مفرطة.



وأضاف محمد سيد مسعود، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الكاتشب يحتوي على مواد كميائية خطيرة تسبب في الإصابة بزيادة احتمالية التعرض للسرطان.



وأكد استشارى التغذية، إن الطماطم الموجودة في الكاتشب قد تكون غير مضمونة بصورة كاملة وهو ما يزيد من احتمالية التعرض للإصابة بتراكم السموم والبكتريا والفطريات في المعدة وهو ما يزيد من فرص التعرض لمشكلات خطيرة في المعدة على المدى الطويل.

