ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بنات البلد

كارثة.. الكاتشب يهدد حياتك بالوفاة.. وطريقة طبيعية لتحضيره بالمنزل

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:46 م
صدى البلد
علا أحمد
يعتبر الكاتشب واحدا من أكثر الأطعمة التي تمثل أهمية كبيرة لدى الكثير منا فى وجباتنا، فدائما ما يمنحنا مذاقا لذيذا وشهيا في الطعام، وهو ما يدفع معظمنا إلى وضعه في بجانب الطعام كمكون أساسي.

الكاتشب في المنزل أوفر:

وتجد الكثير من السيدات صعوبة في شراء الكاتشب بصورة يومية لأطفالهم نظرا لارتفاع تكلفته، وفي الوقت ذاته لا تعلم الكثير من السيدات طريقة تحضيره في المنزل حتي يكون بصورة آمنة وموفرة في الوقت نفسه، ونستعرض في السطور التالية طريقة تحضير الكاتشب في المنزل.

المكونات المطلوبة:

ملعقة كبيرة معجون الطماطم ٣ملعقة كبيرة سكر ملعقة كبيرة ملح ربع كوب ماء نصف كوب خل ملعقة كبيرة عصير ليمون حامض ملعقة صغيره ثوم مهروس، أو مسحوق الثوم ملعقة صغيرة نشا ملعقة صغيرة دقيق
ملعقة كبيرة فلفل حار رشة فلفل اسود  رشة كمون طريقة التحضير:
- يمكنك عزيزتى وضع المقادير كلها في وعاء وضعي الوعاء على النار.
- يجب وضع الوعاء على الناو ويترك لمدة تصل إلى ١٥ دقيقة ومن ثم الغلق عليه بعد الغليان.
- اتركي المكونات حتي تبرد ومن ثم ضعيها في وعاء محكم الغلق ويمكنك حفظها فى الثلاجة واستخدامها وقتما تشائي.

زمن التحضير:

يستغرق زمن التحضير ما بين ٣٠ دقيقة إلى ٤٠ دقيقة.

تكلفة تحضير الكاتشب فى المنزل:
لا تتكلف ثمن تحضير الكاتشب أكثر من ٥ جنيهات فقط وذلك لشراء المطلبات.

ومن جانب آخر، أكد الدكتور محمد سيد مسعود استشارى التغذية العلاجية، إن تناول الكاتشب من الخارج يشكل خطورة بالغة على الأطفال نظرا لضعف مناعتهم، حيث قد يسبب فى الإصابة بحساسية مفرطة.

وأضاف محمد سيد مسعود، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إن الكاتشب يحتوي على مواد كميائية خطيرة تسبب في الإصابة بزيادة احتمالية التعرض للسرطان.

وأكد استشارى التغذية، إن الطماطم الموجودة في الكاتشب قد تكون غير مضمونة بصورة كاملة وهو ما يزيد من احتمالية التعرض للإصابة بتراكم السموم والبكتريا والفطريات في المعدة وهو ما يزيد من فرص التعرض لمشكلات خطيرة في المعدة على المدى الطويل.

ترشيحاتنا

كريستيانو رونالدو حدوتة بطولات .. لعب 438 مباراة مع الملكي وأحرز 450 هدفا.. وحطم جميع الأرقام القياسية

شوبير عن انتقال كريستيانو رونالدو لـ يوفنتوس: صفقة القرن تمت

بيريز يختار جوهرة برازيلية لخلافة كريستيانو رونالدو فى ريال مدريد

تعددت الروايات والجريمة واحدة.. 3 قصص للاهالى فى حادث جثث أطفال المريوطية .. فيديو وصور

ديل بييرو عن انضمام رونالدو: أهلا بالاختيار الأفضل

كريستيانو رونالدو يودع جماهير ريال مدريد برسالة مؤثرة

حكم الانتحار بنية صالحة

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

تعيين البراء البيرق حليف داعش مسئولا عن خزائن تركيا

يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه إلى تشيلسي

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

انفوجراف.. 7 لاعبين من أصول عربية يقودون فرنسا وبلجيكا بالمونديال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

أحمد موسى: تكريم الرئيس لأبطال دورة الألعاب فخر يليق بالأبطال.. فيديو
أحمد موسى: جثث أطفال المريوطية لا يوجد عليها آثار دماء نهائيا.. فيديو
أحمد موسى: مفيش دولة في العالم بتتعرض للشائعات قد مصر.. فيديو
شهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية.. فيديو
أحمد موسى: يجب التصدي لشائعات فيس بوك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟