ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:01 م
اللواء عصام عرفة
اللواء عصام عرفة
محمد الصاحى
أكد اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، أن الجهاز الذي توصلت إليه الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المياه، يعمل من خلال نظامين أحدهما لتوفير 95% من المياه المستهلكة، والآخر لتوفير 85% من المياه المستخدمة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية «عزة مصطفى» في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الجديد مناسب للمنازل والفنادق والقرى السياحية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع لم تتجه حتى اليوم للانتاج الكمي من الجهاز، ولم يتم عرضه بالأسواق لكن يتم تركيبه في تلك الفترة في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب على الجهاز الجديد للتأكد من سلامة عمله وتوفير للمياه بالنسب المعلنة، مشيرا إلى أن الجهاز الجديد لا يحتاج إلى صيانة ويتم تركيبه على جميع أنواع الخلاطات الموجودة في الأسواق المصرية.

ترشيحاتنا

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

الطائرات الورقية تشعل الخلاف بين ليبرمان وقادة جيش الاحتلال

عصابة تكشف مدينة أثرية كاملة تحت الأرض.. صور

يوفنتوس يحسم صفقة كريستيانو رونالدو والإعلان

بالأرقام.. 10 صفقات لـ بيراميدز تتخطى حاجز ربع مليار جنيه

التحريات: جثث المريوطية أعمارها بين عامين لـ 4 أعوام ولا آثار لذبح أو استئصال أعضاء ..صور

يوفنتوس يوافق على رحيل نجمه إلى تشيلسي

بيريز يختار جوهرة برازيلية لخلافة كريستيانو رونالدو فى ريال مدريد

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

وزير النقل يكشف سر تدهور السكة الحديد وتطورات قطار الحلم الكبير

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

رسميا.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى الدورى القطرى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

الصداع مجننك.. 16 سببا وراء الشعور بهذا الألم

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

وزير الداخلية يستعرض مع نظيره الأنجولى النجاحات الأمنية المصرية فى مواجهة الإرهاب

ريم البارودى وأمير شاهين فى مارينا.. صور

فيديو

وزير الشباب يكشف آليات عودة الجماهير للملاعب.. فيديو
القط أخيل يتنبأ بأول منتخب يصعد لنهائي مونديال روسيا .. فيديو
العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو
العربية للتصنيع: اختراع لتوفير المياه بنسبة 50%.. فيديو
مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟