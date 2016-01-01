العربية للتصنيع توضح أنظمة عمل جهاز توفير المياه.. فيديو

أكد اللواء عصام عرفة، رئيس مصنع المحركات بالهيئة العربية للتصنيع، أن الجهاز الذي توصلت إليه الهيئة العربية للتصنيع لتوفير المياه، يعمل من خلال نظامين أحدهما لتوفير 95% من المياه المستهلكة، والآخر لتوفير 85% من المياه المستخدمة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية «عزة مصطفى» في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الجهاز الجديد مناسب للمنازل والفنادق والقرى السياحية، مشيرا إلى أن الهيئة العربية للتصنيع لم تتجه حتى اليوم للانتاج الكمي من الجهاز، ولم يتم عرضه بالأسواق لكن يتم تركيبه في تلك الفترة في العديد من الوزارات والهيئات الحكومية.



وأشار إلى أنه تم إجراء العديد من التجارب على الجهاز الجديد للتأكد من سلامة عمله وتوفير للمياه بالنسب المعلنة، مشيرا إلى أن الجهاز الجديد لا يحتاج إلى صيانة ويتم تركيبه على جميع أنواع الخلاطات الموجودة في الأسواق المصرية.

