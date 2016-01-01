الأمم المتحدة والسفارة البريطانية تحتفلان بيوم اللاجئ العالمي

أقامت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر والسفارة البريطانية، حفلا بمقر السفير البريطاني في القاهرة تكريما للاجئين وتجديدا لدعوات التضامن، وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، وهو الحفل الذي يقام في 20 يونيو من كل عام.



حضر الحفل مسؤولون من الحكومة المصرية، وممثلون من الدول المانحة، ومنظمات مختلفة من الأمم المتحدة، والمجتمع الدبلوماسي، ومنظمات غير حكومية وعدد من الجمعيات الأهلية، والمجتمع المدني المصري، ورجال الأعمال، والمشاهير، ووسائل الإعلام الذين يدعمون اللاجئين.



وألقى اثنان من اللاجئين من سوريا واليمن كلمة عن آمالهم والتحديات التي يواجهونها في مصر وتخلل الحفل عرض موسيقي لفرقتين من سوريا وجنوب السودان وصاحب الحفل معرض صور بعنوان "الماضي والحاضر – صوت اللاجئين في مصر" ليسلط الضوء على عمل المفوضية في مصر، وكرم الحكومة المصرية والمجتمع المصري في استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء على مدار ستة عقود ومن المقرر أن يتم استضافة المعرض في الاسكندرية وفي عدة محافظات اخرى في الأسابيع القادمة.



جدير بالذكر أن معدلات النزوح في العالم وصلت إلى أرقام غير مسبوقة وصولا إلى أكثر من 68 مليون شخص في خلال الست سنوات الماضية، مما جعل مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين تطلق نداء للوقوف بجانب اللاجئين من خلال ثلاثة محاور هي التضامن مع اللاجئين والمجتمعات المستضيفة، تعضيد الحق في طلب اللجوء وإعادة التوطين، ودعم الميثاق العالمي للاجئين الذي سيتم تبنيه في سبتمبر من هذا العام.



وتستضيف البلدان النامية 85٪ من إجمالي عدد اللاجئين في العالم، وعلى الرغم من قلة الموارد، إلا أن المجتمعات المضيفة لا تتوارى في مشاركتها مع اللاجئين.



ومن جانبه قال كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر خلال كلمته: "إن حكومة مصر وشعبها ليسوا غرباء على هذا الكرم، حيث فتحوا أبوابهم وقلوبهم للاجئين من أكثر من 50 دولة لعقود."



وأضاف: "في عام 2018، ارتفعت المملكة المتحدة كأكبر متلق لللاجئين المعاد توطينهم من مصر، وأود أن أشكر الحكومة البريطانية على حصتها الكريمة من إعادة التوطين للاجئين في مصر" داعيا الدول الأخرى للانضمام إلى صفوف البلدان المستقبلة للاجئين المعاد توطينهم.



وقال السفير جون كاسون، سفير المملكة البريطانية في القاهرة، أن "أهم ما يميز أي مجتمع هو التكافل ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا لقد قامت مصر بالكثير لدعم اللاجئين، ولن تتركها المملكة المتحدة في القيام بهذه المسؤولية وحدها. لقد قدمنا 75.9 مليون جنيه مصري على مدى ثلاث سنوات لدعم المهاجرين واللاجئين في مصر بالإضافة إلى 43.2 مليون جنيه مصري من أجل عمل المفوضية في مصر".



ومنذ عام 2003، تمت إعادة توطين 25،099 شخص من مصر إلى بلدان مختلفة وبحسب الإحصاءات حتى 30 يونيو 2018 ، تستضيف مصر 230،340 من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى المفوضية من 58 دولة.