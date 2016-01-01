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حوادث

حبس حارس عقار سرق مجوهرات من شقة عربي الجنسية بالمقطم

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:02 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
عمرو خليفة
أمرت نيابة المقطم والخليفة، بحبس حارس عقار 4 أيام، سرق مجوهرات من شقة عربى الجنسية بالمقطم.

وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من موظف يحمل جنسية إحدى الدول العربية باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار محل الواقعة والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها حارس العقار محل البلاغ.

هذا وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه منذ عام طلب منه المجنى عليه تغيير كالون الشقة سكنه، وأثناء ذلك استولى على نسخة من المفاتيح واحتفظ بها لنفسه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية فى الآونة الأخيرة وعلمه بثراء المجنى عليه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته.

وفي سبيل ذلك تمكن من دخول الشقة باستخدام نسخة المفاتيح المستولى عليها، واستولى على المسروقات، تم بإرشاده ضبط المصوغات المستولى عليها بالغرفة سكنه.

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