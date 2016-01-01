حبس حارس عقار سرق مجوهرات من شقة عربي الجنسية بالمقطم

أمرت نيابة المقطم والخليفة، بحبس حارس عقار 4 أيام، سرق مجوهرات من شقة عربى الجنسية بالمقطم.





وكان قسم شرطة المقطم قد تلقى بلاغا من موظف يحمل جنسية إحدى الدول العربية باكتشافه سرقة مصوغات ذهبية من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بالانتقال والفحص تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص قاطني العقار محل الواقعة والمترددين عليه أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها حارس العقار محل البلاغ.





هذا وتم ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه منذ عام طلب منه المجنى عليه تغيير كالون الشقة سكنه، وأثناء ذلك استولى على نسخة من المفاتيح واحتفظ بها لنفسه، ونظرًا لمروره بضائقة مالية فى الآونة الأخيرة وعلمه بثراء المجنى عليه اختمرت في ذهنه فكرة سرقته.



