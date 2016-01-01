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حوادث

حبس عاطلين لإتجارهما في مخدر الفودو بالشرابية

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 04:59 ص
حبس عاطلين
حبس عاطلين
محمد زهير
أمرت نيابة الشرابية بحبس، عاطلين 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمنطقة.

وكانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية تفيد بأن عاطلين يزاولان نشاطًا إجراميًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، ويتخذان من منطقة سكنهما بدائرة القسم مكانًا لنشاطهما الإجرامى. 

وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تمكن ـضباط وحدة مباحث القسم من ضبطهما وبحوزتهما 4 كيلو من الفودو المخدر، ومبلغ مالي 6415 جنيهاً. 

واعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة.

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