حبس 3 عاطلين لقتلهم حارس عقار في البساتين

أمرت نيابة البساتين بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمه التحقيقات التي تجري معهم، لاتهامهم بقتل حارس عقار بالمنطقة.





وكان المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة البساتين قد تلقى اخطارا من شرطة النجدة بوجود مشاجرة ومتوفي أمام عقار فى شارع مرعي بالانتقال عثر على جثة حارس العقار محل الواقعة (توفي اثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس) بعد مشاجرة مع 3 عاطلين.





وتبين من التحريات التى أمر بها اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة حدوث مشادة كلامية بين المتهمين بسبب دخول أحدهم العقار محل عمل المجنى عليه عن طريق الخطأ اعتقادا منه انه منزل شقيقه فارتاب الحارس فى أمره فقام بالإمساك به وتجمع قاطنو العقار وتعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات.





فحضر شقيقه والمقيم بالعقار المجاور لمحل البلاغ فقاموا بصرفه مما أثار حفيظة الثاني فاستعان بشقيقيه لمناصرته وقام بإحضار بندقية خرطوش وتعدي علي المجني عليه بإطلاق عيار ناري محدثا إصابته التي أودت بحياته.



