حبس خادمة سرقت أموالاً من شقة أجنبي في المعادي

أمرت نيابة المعادي، بحبس خادمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بسرقة أموالًا من شقة أجنبى الجنسية بالمعادى.





وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغًا من صاحب مطعم "كوري الجنسية" باكتشافه سرقة مبلغ 5000 جنيه من داخل الشقة سكنه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على الشقة محل الواقعة أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكاب الواقعة خادمة طرف المجني عليه تم ضبطها.



