نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في لندن 21 أكتوبر

تستعد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي ساهر لها، على مسرح (أو تو أرينا) في ميدان بيننسولا، بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك يوم 21 أكتوبر المُقبل، في ختام حفلاتها الصيفية.



وبدأت "نانسي" بالترويج لحفلها قبل 3 أشهر من موعده، والذي من المنتظر أن يكون حفلًا ضخمًا، تستخدم فيه خاصية البث المباشر بزاوية 360 درجة.



وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيها القديمة والحديثة، لاسيما أغاني ألبومها الأخير "حاسة بيك" الذي طرحته قبل عام وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه.