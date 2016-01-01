بعد مكافحة وزارة الزراعة لمرض الجلد العقدي.. نقيب الفلاحين يطالب بتوفير أمصال لمكافحته.. اتحاد الفلاحين: الرياح ساعدت على انتشار المرض.. الفلاح الفصيح: تأخر وزارة الزراعة ساعد على انتشاره

نقيب الفلاحين: على وزارة الزراعة توفير أمصال مكافحة الجلد العقدي

الفلاح الفصيح: تأخر وزارة الزراعة سبب انتشار مرض الجلد العقدي

رئيس إتحاد الفلاحين: الرياح ساعدت على انتشار المرض بالمحافظات المصابة

قامت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومعها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمرور على المحافظات الثلاث التي ظهر فيها إصابات بمرض الجلد العقدي، وذلك بتكليف من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.وظهرت حالات إصابة للماشية بمرض الجلد العقدي المميت، في محافظات أسيوط والفيوم والأقصر، وأعلنت مديريات الطب البيطرى بكافة محافظات مصر حالة الطوارئ لمواجهة هذا المرض ومحاولة السيطرة عليه.فاستطلع صدى البلد آراء عدد من قيادات نقابة الفلاحين للكشف عن تفاصيل هذا الموضوع.في البداية أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام النقيب العام للفلاحين أن مرض "الجلد العقدي" الذي يصيب الماشية منتشر في أكثر من 8 محافظات ولكن حالات الإصابة الكبيرة تكمن في 3 محافظات وهي "الجيزة والفيوم والمنوفية".وأضاف أبو صدام خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد" أن على وزارة الزراعة أن توفر الأمصال اللازمة للعلاج وأن يكون هناك تعاون مع مديريات الطب البيطرى بالمحافظات وأن يتواجد الأطباء البيطريين خلال تلك الفترة بالمحافظات المصابة حتى لا ينتشر المرض بمحافظات أكبر.وتابع نقيب عام الفلاحين أن هذا المرض منتشر منذ فترة كبيرة لذا كان على وزارة الزراعة التحرك خلال تلك الفترة وعدم التحرك متأخرا حتى كان لا يتفاقم المرض.كما أكد محمد برغش، الشهير بالفلاح الفصيح، أن "أحد الأسباب التي ساعدت على انتشار مرض الجلد العقدي بالمحافظات هو تأخر وزارة الزراعة"، خاصة أن المزارعين وأصحاب المواشي قد أعلنوا منذ فترة كبيرة عن وجود هذا المرض.وأضاف "برغش" خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد"، أن " زيارة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للمحافظات المصابة أمر جيد، ولكن لا بد أن يكون لمديريات الطب البيطري دور ايضا فى توفير العلاج للمواشي.وتابع الفلاح الفصيح أن حالات الإصابة ظهرت في عدد من المحافظات على رأسها أسيوط والفيوم والأقصر، وأعلنت مديريات الطب البيطرى بكافة محافظات مصر حالة الطوارئ لمواجهة هذا المرض ومحاولة السيطرة عليه.بينما أكد محمد فرج رئيس إتحاد الفلاحين أن المنوفية تعتبر من أكثر المحافظات التى بها إصابات بين المواشي بمرض الجلد العقدي لافتا أن هذا المرض ينتقل بالرياح وهذا ما يساعد على إنتشاره بين المحافظات.وأضاف فرج خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن الخوف الأكبر يكمن فى مرض الحمى القلاعية والجلد العقدي معا مشيرا إلى أنه لا بد أن يكون الدور الأكبر للهيئة العامة للخدمات البيطرية في توفير العلاج والأمصال المكافحة لهذه الأمراض.وتابع رئيس إتحاد الفلاخين أنه أيضا يجب على مديريات الطب البيطري بالمحافظات بالمرور على المزارع والحقول للكشف عن المواشى زمتابعتها بصفة دورية.يذكر أن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، قتمت ومعها مجموعة من الخبراء والمتخصصين وقيادات الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالمرور على المحافظات الثلاث التي ظهر فيها إصابات بمرض الجلد العقدي، وذلك بتكليف من الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.