فى ذكرى وفاته .. تعرف على تفاصيل زواج سامى العدل ونادية شكرى

تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان سامى العدل، والذى عرف فى الوسط الفنى باسم " الخال" نظرًا إلى علاقة المحبة والاحترام التى كانت تجمعه بالجيل الجديد من شباب الفنانين.
وكان الفنان سامى العدل قد تزوج فى بداية مشواره الفنى من الفنانة نادية شكرى بطلة مسرحية " العيال كبرت , حيث تعرفا على بعضهما خلال فترة دراستهما فى معهد الفنون المسرحية.
وقد أنجبا ابنتهما " رشا " إلا أنهما انفصلا بعد ذلك , حتى تزوج الفنان الراحل سامى العدل خلال سنواته الأخيرة من الكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين.
وكان الفنان سامى العدل قد تزوج فى بداية مشواره الفنى من الفنانة نادية شكرى بطلة مسرحية " العيال كبرت , حيث تعرفا على بعضهما خلال فترة دراستهما فى معهد الفنون المسرحية.
وقد أنجبا ابنتهما " رشا " إلا أنهما انفصلا بعد ذلك , حتى تزوج الفنان الراحل سامى العدل خلال سنواته الأخيرة من الكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين.