فى ذكرى وفاته .. تعرف على تفاصيل زواج سامى العدل ونادية شكرى

تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان سامى العدل، والذى عرف فى الوسط الفنى باسم " الخال" نظرًا إلى علاقة المحبة والاحترام التى كانت تجمعه بالجيل الجديد من شباب الفنانين.



وكان الفنان سامى العدل قد تزوج فى بداية مشواره الفنى من الفنانة نادية شكرى بطلة مسرحية " العيال كبرت , حيث تعرفا على بعضهما خلال فترة دراستهما فى معهد الفنون المسرحية.



وقد أنجبا ابنتهما " رشا " إلا أنهما انفصلا بعد ذلك , حتى تزوج الفنان الراحل سامى العدل خلال سنواته الأخيرة من الكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين.