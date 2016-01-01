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فن

فى ذكرى وفاته .. تعرف على تفاصيل زواج سامى العدل ونادية شكرى

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:32 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحل اليوم الذكرى الثالثة لوفاة الفنان سامى العدل، والذى عرف فى الوسط الفنى باسم " الخال" نظرًا إلى علاقة المحبة والاحترام التى كانت تجمعه بالجيل الجديد من شباب الفنانين.

وكان الفنان سامى العدل قد تزوج فى بداية مشواره الفنى من الفنانة نادية شكرى بطلة مسرحية " العيال كبرت , حيث تعرفا على بعضهما خلال فترة دراستهما فى معهد الفنون المسرحية.

وقد أنجبا ابنتهما " رشا " إلا أنهما انفصلا بعد ذلك , حتى تزوج الفنان الراحل سامى العدل خلال سنواته الأخيرة من الكاتبة الصحفية ماجدة نور الدين.

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