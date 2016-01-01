ads

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الخارجية: الشراكة مع الصين مفيدة.. والمنفعة مشتركة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:43 م
أحمد أبو زيد
أحمد أبو زيد
كريـم الخـطيب
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق هدفها استعادة الزخم في طريق الحرير وإنعاش قطاع التجارة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الشراكة مع الصين مفيدة جدا والعائد يعود للبلدين وباقي الدول المجاورة.

وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة" أن المنتجات الصينية أصبحت تنافسية، وتنفذ للسوق التجاري بسهولة سواء العربي او الافريقي".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى "أن هناك منفعة مشتركة تعود على الجانب المصري والعربي، خاصة عقب وصول المنتجات الصينية بشكل أسهل وأسرع للأسواق العربية والمصرية".

ترشيحاتنا

الولايات المتحدة تحذر ألمانيا من الاستجابة لطلب إيران

أحمد موسى: جثث أطفال المريوطية لا يوجد عليها آثار دماء نهائيا.. فيديو

موعد مباراة اليوم.. فرنسا وبلجيكا والقناة الناقلة في مونديال روسيا

هاني زادة يكشف آخر تفاصيل تعثر صفقة المغربي أيوب الكعبي

قناة فرنسية تكشف حجم معاناة قطر الاقتصادية بسبب المقاطعة العربية

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

ديل بييرو عن انضمام رونالدو: أهلا بالاختيار الأفضل

مشاهدة البث المباشر من مباراة فرنسا وبلجيكا في الدور 4 اونلاين من اليوتيوب

وزير النقل: افتتاح 4 محطات مترو على الخط الثالث نهاية 2018

شهود عيان: كلاب الشوارع كشفت جثث المريوطية وإحداها متفحمة ..صور

الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق النادي ومجلس إدارته

انتقام أم تجارة أعضاء.. 6 مشاهد ترصد واقعة العثور على جثث أطفال المريوطية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

فرنسا وبلجيكا .. أومتيتي يتقدم للديوك بهدف أمام الشياطين الحمر ..فيديو
أحمد موسى: تكريم الرئيس لأبطال دورة الألعاب فخر يليق بالأبطال.. فيديو
أحمد موسى: جثث أطفال المريوطية لا يوجد عليها آثار دماء نهائيا.. فيديو
أحمد موسى: مفيش دولة في العالم بتتعرض للشائعات قد مصر.. فيديو
شهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟