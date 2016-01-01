الخارجية: الشراكة مع الصين مفيدة.. والمنفعة مشتركة

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المبادرة الصينية بشأن بناء الحزام والطريق هدفها استعادة الزخم في طريق الحرير وإنعاش قطاع التجارة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الشراكة مع الصين مفيدة جدا والعائد يعود للبلدين وباقي الدول المجاورة.



وأضاف "أبو زيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة" أن المنتجات الصينية أصبحت تنافسية، وتنفذ للسوق التجاري بسهولة سواء العربي او الافريقي".



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى "أن هناك منفعة مشتركة تعود على الجانب المصري والعربي، خاصة عقب وصول المنتجات الصينية بشكل أسهل وأسرع للأسواق العربية والمصرية".