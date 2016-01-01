إسكان البرلمان تشيد بجهود الحكومة في التعمير والبناء

أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه راض تمامًا عن برنامج الحكومة فيما يخص مشاريع الإسكان والتعمير، قائلًا إنه برنامج طموح يرتقي لأحلام المواطن المصري.





ونوه "معتز"، في بيان أمس، إلى أنه لا يمكن إنكار الجهد المبذول من خلال هيئة المجتمعات العمرانية في البناء والعمل خصوصا خلال السنوات الأخيرة والتي شهدت عشرات الآلاف من مشاريع الإسكان والوحدات السكنية والكثير من مشاريع الصرف الصحي ومد شبكات المياه وغيرها.





وطالب رئيس لجنة الإسكان بمواصلة العمل في هذا الاتجاه مع ضرورة توفير التمويلات اللازمة لاستكمال العديد من المشاريع الكبرى التي انطلقت خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن مشاريع الإسكان والتعمير ترتبط بها عشرات المهن ورواجها يعني رواجا في عشرات الصناعات المغذية والقائمة على أعمال البناء.



