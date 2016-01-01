أبو العطا: الرئيس حريص على اكتشاف جيل جديد من الموهوبين

أكد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب مصر الثورة، أن الرئيس السيسي حريص على اكتشاف جيل جديد من الموهوبين المصريين في مختلف المجالات، وفي مجال الرياضة على وجه الخصوص وتنمية قدرات الأطفال والنشء رياضياً وذهنياً وجسدياً، ولذلك جاءت توجيهاته لوزارة الشباب بضرورة العمل على تعزيز قدرات المواهب الشابة والأطفال الصغار وفتح الآفاق أمامهم لتسعد جميع المصريين وتكشف لهم آفاق المستقبل.





وأشار "أبو العطا" في بيان له، إلى أن استعراض الرئيس السيسي للاستراتيجية الشاملة للشباب وتوجيهاته بضرورة العمل على تطوير آليات اكتشاف المواهب وتطوير منطقة استاد القاهرة عالميا، تؤكد إيمانه الشديد بالقدرات المصرية الغير محدودة للشباب والنشء وتوجياته بتقديم كل الدعم لهم.



