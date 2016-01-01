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برلمان

برلماني يطالب بتعميم السلام الجمهوي على كافة مؤسسات الدولة

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 07:17 ص
صدى البلد
أحمد أيمن
طالب النائب عبدالعزيز حمودة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بتعميم قرار إذاعة السلام الجمهوري بكافة مؤسسات الدولة وكذا تعميم قسم المهنة بحسب تخصص كل مؤسسة، مؤكدا أن القرار يعزز الهوية المصرية والالتزام في العمل.

وأشار "حمودة" في تصريحات خاصة، إلى أن قطاع الصحة يعاني من الإهمال والتدهور الذي يؤدي إلى وقوع العديد من الحوادث التي تودي بحياة المرضى، موضحا أن هذا الإهمال يتحمل مسئوليته غالبا العامل البشري المتمثل في الأطباء والممرضات والممرضين إلا أن إذاعة السلام الجمهوري والقسم الخاص بالأطباء سيؤدي إلى تعزيز قيم وأخلاقيات العمل داخل العاملين بالمنظومة الطبية.

وتوقع النائب، قلة حوادث الإهمال والتسيب عقب هذا القرار بصورة ملحوظة نتيجة وجود رادع أخلاقي ووطني يحث العاملين سواء المستشفيات أو غيرها من المؤسسات على الالتزام في عملهم.

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