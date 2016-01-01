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برلمان

برلماني: تصنيع أول تابلت مصري مؤشر لدخولنا عصر المعلومات

الأربعاء 11/يوليه/2018 - 05:02 ص
صدى البلد
فريدة على - ماجدة بدوى - محمود ابراهيم
أشاد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة لدخول مصر بقوة في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الرقمية من خلال إطلاق أول تابلت صنع في مصر وبأسعار ومواصفات تنافسية.

وأكد "قلدس" في بيان له، أن إطلاق أول تابلت مصري يعطي إشارة ضوء إيجابية نحو دخول مصر في عصر صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يشجع الصناعات المصرية ويفتح الباب أمام التصدير للخارج ويتيح فرص عمل جديدة للشباب المصري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال النائب إن وضع صناعة التابلت على أولويات عمل وزارة الاتصالات أمر إيجابي يبشر بتغيير سياسة مصر الاستيرادية للأجهزة الالكترونية، ويعطي أملًا في التحول إلى التركيز على صناعة الالكترونيات، وهو ما أكدته نسبة بيع أول جهاز محمول أنتجته شركة سيكو مصر.

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