برلماني: تصنيع أول تابلت مصري مؤشر لدخولنا عصر المعلومات

أشاد النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الدولة لدخول مصر بقوة في صناعة الإلكترونيات والتكنولوجيا الرقمية من خلال إطلاق أول تابلت صنع في مصر وبأسعار ومواصفات تنافسية.





وأكد "قلدس" في بيان له، أن إطلاق أول تابلت مصري يعطي إشارة ضوء إيجابية نحو دخول مصر في عصر صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما أنه يشجع الصناعات المصرية ويفتح الباب أمام التصدير للخارج ويتيح فرص عمل جديدة للشباب المصري في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



