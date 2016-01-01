برلماني يكشف أسباب انتشار مرض الجلد العقدي بين المواشي

أكد النائب أحمد عبد الواحد، نائب سنورس بمحافظة الفيوم، أن أزمة انتشار مرض الجلد العقدي ليست وليدة اليوم، بل إنها متوطنة منذ عام 1988 نتيجة دخول رسالة أبقار مصابة قادمة من الصومال، لم تظهر عليها الأعراض إلا أثناء تواجدها بالحجر بالإسماعيلية، ونظرًا لدخوله مصر لأول مرة ولعدم معرفتنا به جيدًا وعدم وجود اللقاح الواقي فقد انتشر سريعا بهذه الطريقة.





وقال النائب في بيان له، إننا نسيطر على المرض بطريقة وحيدة نظرًا لافتقادنا ثقافة تطبيق الأمان الحيوي، وهذا بسبب أن معظم الثروة الحيوانية في مصر في حوزة صغار المربين الذين يفتقدون المعرفة بمعايير الرقابة الصحية وغيرها من الخروقات، بالإضافة إلى أن هناك صراعا دائرا بين مخططات القطاع البيطري الحكومي والأطباء العاملين بالعيادات الخاصة، الذين يشككون المربين في كل الخدمات الحكومية للترويج لعملهم.



