نائب دار السلام يحصل على موافقة الإسكان بتطوير عزبة خيرالله

وافقت وزارة الإسكان، على طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، محافظة القاهرة، بشأن تطوير عزبة خيرالله بالدائرة، حيث إن هذه المنطقة ضمن المناطق الأولى بالرعاية، ولم تشهد أي تطوير للعشوائيات أو رصف أو إنارة أو بناء مدارس، كما لم يتم الإنفاق عليها من صندوق تطوير العشوائيات المخصص لهذه المناطق.





وأوضح "فهمي"، في طلبه، أنه سيتم استغلال الأراضي المتخللات الناتجة عن إزالة الخطورة الداهمة كملاعب وخدمات لأهالي عزبة خيرالله، حيث سيشمل التطوير: "الشوارع الموازية للطريق الدائري في العزبة، ملعب شباب الجياختة، رصف وإنارة شارع الامامين إلى شارع أبو أشرف، شارع الصيانة، رصف الطريق الموازي للدائرة، فضلاً عن رصف شوارع الجمهورية".



