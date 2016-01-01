زراعة المنوفية تطلق مرجعا علميا لحصر آفات الموالح وسبل علاجها

أعلنت دراسة حديثة في كلية الزراعة جامعة المنوفية عن حصر شامل لآفات شجر الموالح في أربعة أصناف وهي " اليوسفي البلدي والبرتقال الصيفي وأبو سرة والبرتقال البلدي" في محافظة المنوفية وذلك تحت ظروف حقلية سائدة في بستان موالح بقرية شنوفة بشبين الكوم.



وحصل الباحث الذي أجرى الدراسة تحت عنوان دراسات بيئية ومكافحة على آفات الموالح بقسم الحشرات الاقتصادية بالكلية على درجة الماجستير في العلوم الزراعية تخصص حيوان زراعي بالتعرف على آفات الموالح ( الحشرية والأكاروسية ) والمفترسات المصاحبة لها والمتواجدة على أوراق الأصناف المذكورة ، وكذلك عمل مكافحة لهذه الآفات باستخدام بعض المركبات ، وقد تم فحص العينات والتعرف على الأنواع بمعمل قسم الحشرات الاقتصادية والحيوان الزراعى بكلية الزراعة جامعة المنوفية و تم أخذ عينات شهرية من أوراق أصناف الموالح الأربع ( 10 أوراق/ شجرة ْX 3 شجرات لكل صنف على حدة ) تحت الدراسة بهدف حصر أنواع الآفات الحشرية والأكاروسية والمفترسات المصاحبة خلال عام كامل ( من يناير إلى ديسمبر 2016) .



وأشارت النتائج عن وجود سبعة أنواع من الآفات الحشرية تابعة لسبعة أجناس بالإضافة إلى جنسين من المفترسات الحشرية ، كما أسفرت النتائج عن وجود خمسة أنواع من الآفات الأكاروسية بالإضافة إلى نوعين من الأكاروسات المفترسة وهي المفترس Amblyseius swirskii والمفترس Agestimus excertus.



أوضحت النتائج الدقيقة على وجود تذبذب في تعداد نوعى ذباب الفاكهة Ceratitis capitata ، Bactrocera zonata وذلك من خلال حصر أعداد ذكور كلا النوعين شهريا والتى تم اصطيادها بواسطة مصيدة فرمونية خاصة بكل نوع خلال موسم الدراسة. من ناحية أخرى أثبتت الدراسة فاعلية كل المبيدات في خفض تعداد الآفات الحشرية والأكاروسية حيث بلغت النسبة المئوية للإبادة لبعضها 100٪ إلى ما بعد 30 يوما بعد التطبيق.



وقد دفعت الدراسة الباحث بوضع عددًا من التوصيات أهمها بأن هناك أنواع معينة من الأفات سواء كانت حشرية أو أكاروسية يزداد تواجدها فى أشهر معينة من السنة لذا نوصى بعمل برامج مكافحة متكاملة لآفات الموالح يراعى فيها عدم استخدام المبيدات الكيميائية إلا عند الضرورة القصوى وهو بلوغ الأفة الحد الحرج من الإصابة حسب توصيات وزارة الزراعة فى ذلك.



كما دعا الباحث بعدم استخدام المبيدات الكيميائية عن طريق الرش العام على كامل الشجرة ضد ذباب الفاكهة خصوصا فى الفترة من بداية علامات نضج الثمار وحتى نهاية جمع المحصول ويكتفى بإجراء عملية الرش الجزئى طريقة الحزم القاتلة وطريقة إفناء الذكور حسب تعليمات البرنامج القومى لإبادة ذباب الفاكهة، وعلى ذلك فقد أقر المناقشون على فعاليات الدراسة بأن هذه الدراسة تعد مرجعــًا حديثـــًا يضم أهم الآفات التى تصيب أشجار الموالح فى منطقة محافظة المنوفية وغيرها من المحافظات.



تكونت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور مكرم باسيلي عطية أستاذ الحشرات الإقتصادية زراعة المنوفية مناقشــًا والدكتور عصام محمد عبد السلام أستاذ الأكارولوجي معهد بحوث وقاية النباتات مناقشـــًا والدكتور محمد الأمين محمد سويلم أستاذ الحيوان الزراعي بزراعة المنوفية مشرفــًا والدكتور أحمد محمد عبد الرحيم أستاذ الحشرات الإقتصادية المساعد زراعة المنوفية مشرفــًا والدكتور هاني محمد هيكل أستاذ الحيوان الزراعي المساعد بزراعية المنوفية مشرفــًا.