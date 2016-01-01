علي جمعة: المستشرقون قرأوا في التراث للتربص به ومهاجمته

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن الذي يدعو إلى القطعية مع التراث لم يقرأه وعلمنا مشايخنا أن هناك فرقا بين القراءة عن الشئ والقراءة فى الشئ فهو لم يقرأه ولم يجربه وإنما قد يكون قد قرأ عنه.



وأضاف جمعة، في لقائه على فضائية "سى بى سى"، أن المستشرقين قديما كانوا أكثر رصانة من هؤلاء فحاولوا أن يقرأوا فى التراث وكانت قراءتهم انتقائية تربصية لمجرد اكتشاف الأخطاء ومهاجمته فحدث نوع من أنواع عدم الإنصاف.



وأشار إلى أن الغرض مرض ، فغرض هؤلاء مهاجمة التراث واكتشف هذا علماء الإسلام وردوا عليهم.