وزيرة البيئة: جهاز شئون البيئة نموذج مصغر في مجالات الإدارية.. وحملة تفتيشية لمواجهة الثعابين في البحيرة

حملة تفتيشية من البيئة لمواجهة الثعابين في البحيرة

وزيرة البيئة: جهاز شئون البيئة نموذج مصغر في مجالات الإدارية

بحث أزمة تراكم القمامة والسحابة السوداء بالغربية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاء مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، ناقشا خلاله أزمة تراكمات القمامة فى المحافظة استعدادا لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء) واستعرضا المشكلة بكامل جوانبها وما يمكن أن تقدمه الوزارة بالتعاون مع المحافظة لحل هذه المشكلة المتفاقمة.وأكدت فؤاد، خلال اللقاء على دعم الوزارة لإدارة نظم المخلفات الصلبة بالمحافظة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات التابع للوزارة إلى جانب التنسيق مع المحافظة فى إدارة المخلفات الزراعية وسبل الاستفادة منها خاصة فى فترة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر والناتجة عن عمليات الحرق قش الأرز وذلك مع اقتراب موسم حصاده.فيما أكد اللواء أحمد ضيف، أن مشكلة القمامة تعد ابرز مشاكل محافظة الغربية خاصة التراكمات التى تحولت الى أزمة حقيقية نحاول جاهدين بطرق غير تقليدية لحلها إلى جانب دعم الوزارة سواء فى استكمال باقى المبلغ المخصص للتراكمات والمقدر بـ12.5 مليون جنيه بالاضافة الى حاجة المحافظة لاستلام المعدات المخصصة من خلال البرنامج الوطنى للمخلفات والتى تبلغ قيمتها 55 مليون يورو وينفذها الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى ما لدى المحافظة من مشروع طموح لإنشاء مصنع تدوير مخلفات القمامة على أحدث النظم العالمية بمنحة تبلغ 9 مليارات يورو.ولفت ضيف إلى أن إيمانه بأن النظافة هى عنوان أى محافظة فقد تم شراء 4 مكابس وأحدث المكانس لنظافة الشوارع مؤخرا.وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز إدارة المخلفات الصلبة لحشد الموارد والجهود البشرية للسيطرة على السحابة السوداء، لافتة إلى خطة استثنائية لمواجهتها بشكل علمى يعتمد على الوقاية قبلها وسرعة رد الفعل والتعامل مع المشاكل على ارض الواقع.وأكدت أنها ستعجل إنهاء إجراءات صرف المبلغ المتبقى لإزالة التراكمات والمقدر بـ7.5 مليون جنيه ومتابعة ما تم من إجراءات تسليم المعدات الجديدة والتى ستساهم فى حل المشكلة، موضحة أن الوزارة ستتبنى مع المحافظة قضية إنشاء المصنع الممول من المنحة الخارجية وستعمل على تيسير إجراءات تأسيسه بالتعاون مع الوزارات المعنية.وفى نهاية اللقاء كرم اللواء أحمد ضيف صقر الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على مجهوداتها حيث أهداها درع المحافظة.وأعلنت وزيرة البيئة، اليوم، الثلاثاء، أنه تم إعداد حملة تفتيشية من الوزارة لمعرفة سبب ظهور وانتشار الثعابين في إحدى قرى محافظة البحيرة وكيفية التصدي لها والسبب في ظهورها في هذا الوقت من العام.وكشفت وزيرة البيئة أنه تم تشكيل مجموعة عمل من وزارة التنمية المحلية والصحة والبيئة لدراسة تقليل انتشار هذه الظاهرة في المرحلة القادمة.جدير بالذكر، أنه كان فى استقبال الوزيرة اليوم، اللواء أحمد ضيف صقر، واللواء ناصر طه، رئيس الادارة المركزية لشئون المحافظة، والمهندس أيمن شتا، رئيس قطاع البيئة لفرع وسط الدلتا، والمهندس عمرو عفت، رئيس قسم المخلفات بالفرع الإقليمي للبيئة بطنطا.كما تعد هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بعد تولي الدكتورة ياسمين صلاح الدين منصب وزيرة البيئة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.كما أكدت وزير البيئة، أن قطاع الفروع بجهاز شئون البيئة يعد أحد أهم القطاعات بالجهاز والتي تحظى باهتمام جميع القيادات بالوزارة مشيرة الى أن الأفرع الإقليمية تعد نموذجا مصغرا للجهاز حيث تقوم بكل اختصاصاته في المحافظات التي تقع تحت مظلتها، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتطوير الأفرع الإقليمية من خلال تعديل الهياكل التنظيمية التي تناسب الأعمال المنوطة بها، واختيار القيادات المناسبة، إضافة إلى بناء قدرات العاملين في المجالات البيئية والإدارية والمعلوماتية.وأضافت وزير البيئة، خلال لقائها بالعاملين على التعامل مع كل ملفات الوزارة بشفافية خاصة المشكلات التي تهم العاملين بالوزارة وجهازها التنفيذى لإيجاد الحلول المناسبة مؤكدة حرصها على تذليل كافة العقبات التي يواجهها العاملون بالوزارة تحقيقا لاستقرار العاملين ورفع مستوى الأداء فى العمل والمضي قدمًا فى تطويره والارتقاء بمنظومة الجهاز وتقديم أفضل خدمة بما يرقى مع طموحات المواطن المصري وتنعكس على حياته انطلاقا من المسئولية التى تقع على عاتق الحكومة تحت شعار "مصر تنطلق ".كما بحثت الوزيرة خلال اللقاء مشاكل العاملين من النواحي المالية، والنظر في منظومات الرعاية الطبية والاجتماعية والخدمات التي تقدمها النقابة للعاملين بالوزارة وتحقيق الرضا الوظيفي لهم، والعمل على قيام الإدارات المختصة بتقديم الدعم اللوجستي والأجهزة المعملية، مؤكدة ضرورة الاهتمام بتطوير خطط الفروع بما يتماشي مع أهداف وتوجهات الدولة وكذلك اهتمامات الوزارةوأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الزيارات الميدانية التي سيتم تنفيذها بشكل مستمر لكل قطاعات الجهاز وإداراته وفروعه ومحمياته للتعرف عن قرب عن كل ما يواجه العاملين بتلك القطاعات.واستمعت الوزيرة إلى آراء العاملين ورؤيتهم لرفع كفاءة العمل داخل أفرع الجهاز حيث أعرب العاملون عن تفاؤلهم فى أن تشهد المرحلة المقبلة العديد من النجاحات والانجازات.واختتمت وزيرة البيئة زيارتها بتفقد بعض أعمال التطوير بالفرع والتي تم تنفيذها بالجهود الذاتية من العاملين ومنها زراعة الاسطح وبعض النماذج لتدوير المخلفات.وفى نهاية اللقاء منحت الوزيرة شهادات تقدير لعدد من العاملين بالفروع تقديرا لمجهوداتهم.