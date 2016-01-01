مجلس الصحفيين يحضر التحقيقات مع مكرم محمد أحمد..غدًا

يحضر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة التقيب عبدالمحسن سلامة والشؤون القانونية ومستشار النقابة سيد أبوزيد جلسه التحقيقات بنيابة أمن الدولة مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر لها غدًا .



وأعلن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء اليوم لمناقشة آخر التطورات حول مشروع قانون الصحافة والإعلام ، إنه سيحضر التحقيقات التي تجريها النيابة غدًا الأربعاء، مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بشأن القرار الذي أصدره بحظر النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧



وقال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبوريد ، إنه سيحضر التحقيقات غدًا مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مشيرا إلى أن سكرتير عام النقابة حاتم زكريا سيحضر التحقيقات أيضا .



وكانت قد تلقت النقابة إخطارا من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين بشأن استدعاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للمثول للتحقيق أمام النيابة اليوم الأحد، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال .



وكان النائب العام قد أمر بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه.