ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجلس الصحفيين يحضر التحقيقات مع مكرم محمد أحمد..غدًا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:30 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
يحضر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة التقيب عبدالمحسن سلامة والشؤون القانونية ومستشار النقابة سيد أبوزيد جلسه التحقيقات بنيابة أمن الدولة مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المقرر لها غدًا .

وأعلن عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الطارئ الذى عقد مساء اليوم لمناقشة آخر التطورات حول مشروع قانون الصحافة والإعلام ، إنه سيحضر التحقيقات التي تجريها النيابة غدًا الأربعاء، مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بشأن القرار الذي أصدره بحظر النشر في قضية مستشفى سرطان الأطفال ٥٧٣٥٧

وقال المستشار القانوني لنقابة الصحفيين سيد أبوريد ، إنه سيحضر التحقيقات غدًا مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، مشيرا إلى أن سكرتير عام النقابة حاتم زكريا سيحضر التحقيقات أيضا .

وكانت قد تلقت النقابة إخطارا من نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين بشأن استدعاء الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد للمثول للتحقيق أمام النيابة اليوم الأحد، على خلفية قرار رئيس المجلس بوقف النشر فى قضية مستشفى 57357 لسرطان الأطفال .

وكان النائب العام قد أمر بمثول رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتخاذه قرارا بوقف النشر فى قضية مستشفى57357 باعتباره تدخلا فى أمر يتعلق بالشأن العام تختص النيابة العامة وحدها بالتصرف فيه.

ترشيحاتنا

وزير النقل يكشف سر تدهور السكة الحديد وتطورات قطار الحلم الكبير

مفاجأة.. أردوغان يعين وزيرا شقيقه متهم في محاولة الانقلاب

انفوجراف.. 7 لاعبين من أصول عربية يقودون فرنسا وبلجيكا بالمونديال

شهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية.. فيديو

مشاهدة بث حي مباراة الزمالك ضد نورنبيرج بوخ الالماني الآن مباشر

رئيس شركة العاصمة الإدارية: بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى

ديل بييرو عن انضمام رونالدو: أهلا بالاختيار الأفضل

أول مرة نشوف عيال متقطعة في الشارع .. جثث أطفال المريوطية تصدم الأهالي.. تفاصيل

طفل شاهد العثور على جثث 3 أطفال بالمريوطية: فيلم رعب وهخاف اجي المنطقة تاني.. فيديو

يوفنتوس يحسم صفقة كريستيانو رونالدو والإعلان

وزير النقل: افتتاح 4 محطات مترو على الخط الثالث نهاية 2018

واشنطن تضم سرايا الأشتر إلى قوائم الإرهاب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرنسا وبلجيكا .. شوط أول سلبي وانتفاضة هجومية لـ الديوك الزرقاء .. صور

وزير الرياضة يعلن استراتيجية الوزارة لمدة 4 سنوات.. ويكشف تحديات استضافة البطولات الكبرى والمنافسة على الألقاب

فرنسا وبلجيكا .. الشياطين الحمر تحاصر الديوك الزرقاء في 20 دقيقة .. صور

رئيس فرنسا وملك بلجيكا في نصف نهائي المونديال ..صور

نيللي كريم تثير جدلا بإطلالتها على البحر.. صور

فيديو

فرنسا وبلجيكا .. أومتيتي يتقدم للديوك بهدف أمام الشياطين الحمر ..فيديو
أحمد موسى: تكريم الرئيس لأبطال دورة الألعاب فخر يليق بالأبطال.. فيديو
أحمد موسى: جثث أطفال المريوطية لا يوجد عليها آثار دماء نهائيا.. فيديو
أحمد موسى: مفيش دولة في العالم بتتعرض للشائعات قد مصر.. فيديو
شهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟

توقعاتك لمباراة فرنسا وبلجيكا ؟