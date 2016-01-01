أحمد تركي: إلغاء التعليم الأزهري جريمة في حق الوطن والأمة والدين

ننا لدينا خطأ في منهج معين.



وأضاف "تركي" خلال لقائه في برنامج "الحياة في مصر" المذاع على قناة "الحياة"ـ أن إلغاء التعليم الأزهري جريمة في حق الوطن والأمة والدين، متابعا: "الطلب بإلغاء الأزهر لا يقل أهمية عن إلغاء الداخلية".



وأوضح مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، أننا نواجه حربا فكريا بجانب الحرب المسلحة والحروب القادمة ستكون قادمة على الدين والفكر، مضيفا أن الجماعات الممولة تسعى لملء الفراغات الدينية وتلعب على عقول الشباب، وهناك خطاب ضد مصر لتدميرها.



ولفت إلى أن إمام المسجد الناجح يعتبر بطل شعبي في المنطقة التي يصلي بها، موضحا أن لدينا 60 ألف شاب يحتجون دعم من الدولة، وهناك خطط وضعت لمحاربة الفكر الداعشي المتطرف والحفاظ على عقول شبابنا.

قال الدكتور أحمد تركي ، مدير عام التدريب بوزارة الأوقاف، إن توحيد المناهج يحتاج إلى دراسات وإحصائيات تؤكد أ