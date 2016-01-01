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أحمد موسى: مفيش دولة في العالم بتتعرض للشائعات قد مصر.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:39 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد الصاحى
أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا توجد دولة في العالم تتعرض لهذا الحجم الكبير من الشائعات على مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، مثل ما يحدث في مصر، مطالبا بضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف تلك الشائعات ومعاقبة من يثبت نشرة للشائعات.

وأضاف موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن تلك الشائعات تهدد أمن واستقرار الدول، كما تعمل على تكدير السلم الإجتماعي، مشيرا إلى أن البعض يحاول انتهاز تلك الأحداث لتشويه صورة الدولة.

وأشار إلى أن ما يحدث في تركيا وما يقوم به النظام التركي ولا يوجد أحد يعلن أن تركيا غير أمنه، إضافة إلى ما حادث مقتل البطل السوداني الذي قتل في قطر نظرا لرفضه اللعب باسم قطر ولم يتحدث أحد على مقتله.

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