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أخبار البلد

ساندى توجه رسالة للحاقدين خلال زيارتها لباريس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:43 م
صدى البلد
محمد بدران
نشرت المطربة ساندى صورة لها، عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام" من إجازتها في باريس، وهى ترتدي فستان أسود مع مكياج فاتح اللون أبرز جمالها.

وعلقت قائلة: ايها الحاقدين الاعزاء، لدى اكثر بكثير من ان تكونى غاضبة منها، فقط كن صبورًا.

يذكر أن ساندي طرحت، مؤخرًا، كليب أغنية "عمري ما يئست" من إخراج حازم كتانة وكلمات تامر حسين وألحان وتوزيع إسلام ذكي ميكساج وماستر ماهر صلاح.
ساندى توجه رسالة للحاقدين خلال زيارتها لباريس

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