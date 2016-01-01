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شهود عيان يكشفون حقيقة سرقة أعضاء أطفال المريوطية.. فيديو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:37 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد الصاحى
عرض الإعلامي أحمد موسى تقريرا لشهادة أبناء منطقة المريوطية بالهرم، حول اكتشاف جريمة العثور على 3 أطفال، والذين عبروا عن بشاعة المنظر، وآثار تعرض الجثث للحريق.

وقال موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن شهادة الحضور في موقع العثور على الجريمة أكدوا أن رائحة الأطفال عفنة، نتيجة الموت منذ أيام، مشيرا إلى أنه لو حدثت سرقة أعضاء لأعلن الطب الشرعي.

وأوضح أن أحد الشهود قال إن جثث الأطفال تعرضت للحرق ولا يوجد عليها أثار ذبح أو سرقة أعضاء.

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