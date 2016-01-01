إلغاء ودية الزمالك أمام نورمبرج بعد تقدم الأبيض برباعية بسبب إصابة بالغة

تقرر إنهاء مباراة الزمالك ونورنبيرج بوخ الألماني الودية بمعسكر الفريق الحالي بألمانيا بعد 40 دقيقة من بدايتها .



وجاء قرار الإنهاء بالاتفاق بين الفريقين بعد تعرض أحد لاعبي الفريق الألماني لكسر بالقدم بعد تدخل مع محمود عبدالرحيم جنش حارس المرمى، وكانت المباراة تشير وقتها لتقدم الزمالك برباعية سجلها يوسف أوباما هدفين ودونجا وكاسونجو لكل منهما هدف.



وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم : محمود عبدالرحيم "جنش" في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود عبدالعاطي "دونجا" وحازم إمام وأحمد فتوح في خط الدفاع ومحمد أشرف "روقا" ومعروف يوسف وعبدالله جمعة ويوسف أوباما وإبراهيم حسن في خط الوسط والكونغولي كابونجو كاسونجو في خط الهجوم .



ومن جانبه أكد أيمن حافظ مدير الكرة أنه تم الاعتذار للفريق الألماني وسيتم زيارة اللاعب غدا بالمستشفى والاطمئنان عليه وتقديم درع الزمالك له.