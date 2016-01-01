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أخبار العالم

الخارجية الروسية: بوجدانوف يبحث مع هنية الوضع في قطاع غزة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:43 م
ميخائيل بوجدانوف
ميخائيل بوجدانوف
أ ش أ
بحث نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، الوضع في قطاع غزة.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إلى أن "هنية" أطلع "بوجدانوف" بشكل مفصل، أثناء اللقاء، على الوضع في قطاع غزة، مع التركيز على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة، أن هنية أكد إصرار قيادة "حماس" على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية في أقرب وقت ممكن على أساس الاتفاقات، التي تم التوصل إليها بين "حماس" و"فتح" بوساطة مصرية.

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