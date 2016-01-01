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أخبار العالم

السعودية تقدم مذكرة احتجاج للأمم المتحدة ضد تعديات زوارق إيرانية بالخليج

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 08:46 م
السعودية لدى الأمم
السعودية لدى الأمم المتحدة
أ ش أ
تقدمت المملكة العربية السعودية بمذكرة احتجاج لدى الأمم المتحدة، ضد التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية إلى المناطق المحظورة لحقول ومنصات البترول التي تقع في مياه المملكة بالخليج العربي وفقًا لخط الحدود البحرية الذي تم تعيينه بموجب الاتفاقية المبرمة بين البلدين بتاريخ 24 أكتوبر 1968م، داعيةً حكومة إيران للتوقف عن ذلك.

وأوضح المندوب الدائم للمملكة السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، أنه على الرغم من مذكرات الاحتجاج الموجهة إلى إيران وللأمين العام للأمم المتحدة، إلا أنها تكررت بشكل متزايد تعديات وتجاوزات القوارب والزوارق الإيرانية إلى مياه المملكة والمناطق المحظورة لحقوق البترول المعلن عن إحداثياتها والموضحة على الخرائط الملاحية العالمية التي تقع في البحر الإقليمي للمملكة ومنطقتها الاقتصادية الخالصة في الخليج العربي.

وأفاد أنه نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات المتكررة للقوارب والزوارق الإيرانية ومنها ما حصل في 17 / 11 / 2016 م، وبتاريخ 16 / 6 / 2016 م، وبتاريخ 27 / 10 / 2017 م، وبتاريخ 21 / 12 / 2017 م، فقد قامت السلطات المختصة في المملكة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك التعديات والتجاوزات وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وأكد السفير المعلمي ، أن حكومة المملكة العربية السعودية تحمل حكومة إيران كامل المسؤوليات عن أي ضرر قد ينشأ نتيجة لهذه التعديات والتجاوزات.

وطلب المعلمي، من الأمين العام للأمم المتحدة، تعميم هذه المذكرة على جميع الدول الأعضاء واعتبارها وثيقةً من وثائق الأمم المتحدة وكذلك نشرها في الطبعة القادمة من مجلة ( قانون البحار)، معربا عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة.

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